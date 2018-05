18 weken lange griepepidemie officieel voorbij

De griepepidemie in Nederland is voorbij. Die duurde bovengemiddeld lang: van 11 december 2017 tot en met 15 april 2018, heeft het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel) dinsdag bekendgemaakt.

In de afgelopen week gingen in Nederland 24 op de 100.000 mensen met griepachtige verschijnselen naar hun huisarts. Het was de tweede opeenvolgende week dat het aantal grieppatiënten van de week onder de 51 op de 100.000 mensen lag, de grens die wordt gehanteerd voor een epidemie. Nu dat aantal twee weken lang laag genoeg is geweest, kan de epidemie officieel ten einde worden verklaard.

Twee keer zo lang

De griepgolf heeft achttien weken geduurd, twee keer zo lang als de gemiddelde griepepidemie. Onder de patiënten bevonden zich volgens persbureau ANP dit jaar vooral veel jonge kinderen. In de laatste weken van de epidemie werden ook veel 65-plussers ziek. Bij hen liep ook het aantal longontstekingen op, met een hoger sterftecijfer in de maanden maart en februari tot gevolg.

Om te bepalen of zich een epidemie voordoet, analyseert het Nivel wekelijks het aantal ziektegevallen dat wordt geristreerd bij de veertig huisartsenpraktijken die als ‘peilstation’ meedoen in de landelijke monitor.