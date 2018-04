Werkloze 65-plusser hoeft niet meer te solliciteren

Werklozen die een jaar voor de aow-leeftijd zitten, hoeven voortaan niet meer verplicht op zoek naar een nieuwe baan. Dat heeft minister Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maandag bekendgemaakt. De nieuwe regeling gaat dinsdag in en geldt voor uitkeringsgerechtigden op hun 66ste met pensioen mogen en nu dus 65 jaar zijn.

De reden voor de wijziging is dat de bestaande regeling volgens Koolmees niet eerlijk in elkaar zit. Werknemers die op hun 65ste hun baan verloren, hoefden al niet meer te zoeken naar nieuw werk. Wie daarentegen als uitkeringsgerechtigde zijn of haar 65ste verjaardag vierde, was daarna nog wel verplicht om te solliciteren. “Voor dit onderscheid zijn geen gerechtvaardigde redenen”, aldus Koolmees.

De minister schat dat het afschaffen van de sollicitatieplicht voor 65-plussers amper effect heeft op het bedrag dat de staat aan uitkeringen betaalt. Die stijgen met naar schatting 150.000 euro. Uit cijfers van het UWV blijkt volgens Koolmees dat de wijziging betrekking heeft op ongeveer 21.000 mensen.

Naast 65-plussers die een WW-uitkering ontvangen, geldt de wijziging voor mensen in die leeftijdscategorie die een aanvullende uitkering krijgen, in de ziektewet zitten of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn.