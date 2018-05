Instagrammers voor fotografiefans

Nan Goldin

Goldin werd in de jaren tachtig beroemd met de snapshotachtige, rauwe beelden van haar vriendenkring die zich te buiten ging aan drank, drugs en seks. Sinds een half jaar zit ze op Instagram, waar ze zelden of nooit gepubliceerde oude foto’s afwisselt met nieuw werk. En geregeld natuurlijk een selfie - zoals we van Goldin gewend zijn.

Fire dancer Coney Island 1999 Een bericht gedeeld door Nan Goldin (@nangoldinstudio) op 10 Feb 2018 om 2:50 (PST)

Cindy Sherman

De beroemde Amerikaanse kunstenaar Sherman is de koningin van de selfie, en was dat al decennia voordat het begrip op social media werd uitgevonden. Alhoewel ze beweert een hekel te hebben aan de term zit haar Instagram-feed (sinds 2017) vol met selfies met de meest vreemde verwrongen, vervormde gezichten.

Magnum Photos

Vijftien vrouwen in lange rode jurken en met spierballen – waar was dit? Magnum Photos post elke dag een paar foto’s van reportagefotografen die zijn aangesloten bij het Franse agentschap. Intrigerende beelden, de ene keer natuur, de andere keer uit de ‘News Room’.

Tanaka Tatsuya

Japanse kunstenaar die sinds 2011 elke dag een kunstwerkje maakt met miniatuurpoppetjes en daar een foto van maakt. Hij gebruikt alledaagse voorwerpen, zoals een stoffer-en-blik, een toetsenbord of een ordner, en plaatst de poppetjes erbij waardoor een vervreemdend en ook geestig beeld ontstaat.

Donald Robertson

Amerikaanse kunstenaar en creative director van Estée Lauder (wat je op zijn Instagram niet ziet). Robertson deelt foto’s van zijn kunst, hond en twee zoontjes, die met zo min mogelijk speelgoed opgroeien, maar wel in een buitengewoon creatieve omgeving. Zie de zelfgemaakte kostuums, het beschilderde spijkerjasje, de knutseltafel.

Shitty Rigs

Wat fotografen allemaal met hun camera doen om het perfecte beeld te krijgen: een camera op een statief op een skateboard, een camera met tape vastgeplakt aan buizen die zijn gemonteerd aan de bumper van een auto, en zo nog bijna 500 voorbeelden. Zelf zeggen ze het zo: Here’s to all the horrible things we have done with our gear to get the shot we need.

Combophoto

Een koptelefoon met twee donuts, een broccoliboom, een kaal hoofd dat lijkt op een gebarsten ei – je ziet geen hersens, maar de eidooier. Fotograaf Stephen McMennamy uit Atlanta Georgia (VS) maakt een mashup van twee foto’s waardoor bizarre beelden ontstaan. Hij doet dat zo goed, dat het bijna echt lijkt.

Daily Overview

De wereld van bovenaf gezien; het blijft een interessant perspectief. Dit account focust op plekken waar mensen het landschap hebben gevormd. Lange smalle vrachtschepen in een Britse haven, de Arc de Triomphe met omringende straten en zandduinen in de Sahara die door het effect van regen en wind lijken op koraal.

New Dawn Paper

New Dawn Paper maakt van Instagram een magazine, door de manier waarop ze de foto’s plaatst. New Dawn is een platform voor hedendaagse Nederlandse fotografie. Jong talent krijgt er een podium en verder info over exposities, portfolio’s en recensies van fotoboeken.

Rusty Wiles

Rusty Wiles is brandweerman in Florida. Als zijn nachtshift erop zit, maakt hij gebruik van het mooie ochtendlicht. Zijn beelden zijn minimalistisch – symmetrisch, simpel, ordelijk. En nagenoeg allemaal in pastel, wat een grappig, zacht contrast is met zijn stoere beroep.