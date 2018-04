Vlucht vertraagd door stroomstoring? Hier heb je (geen) recht op.

De telefoon van EUclaim rinkelt sinds zondagochtend onophoudelijk. Meer dan duizend toeristen en vakantiegangers die na de stroomstoring op Schiphol vast kwamen te zitten op de luchthaven, of hier juist niet konden landen, proberen verloren geld terug te krijgen. Waar hebben de reizigers recht op?

Sinds 2014 bestaan er eenduidige Europese regels om gedupeerde vliegtuigpassagiers bij te staan. Is een vlucht meer dan drie uur vertraagd of helemaal geannuleerd? Dan heeft men, afhankelijk van de vluchtduur, recht op een vergoeding tot 600 euro. Maar, er mag dan geen sprake zijn van zogenoemde buitengewone omstandigheden. Volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport is dit het geval bij onder andere bommeldingen, medische noodgevallen en slecht weer. Stroomstoringen, zoals die van zondagochtend in Amsterdam-Zuidoost, staan niet in het rijtje.

Vóór 12.00 uur

Toch stellen claimmaatschappijen als EUclaim en Green Claim dat de vroege reizigers van 29 april de vergoeding kunnen vergeten.

Bij eerdere rechtszaken werden claims over annuleringen tijdens stroomstoringen afgewezen. En, meent Hendrik Noorderhaven, directeur van EUclaim, „er liepen zondag mensen over snelwegen, treinen stonden stil. Vliegtuigmaatschappijen kunnen stellen dat de veiligheid op Schiphol in het geding was”.

De claimorganisaties nemen daarom geen klachten van annuleringen en vertragingen vóór zondag 12.00 uur aan. Een woordvoerder van Green Claim denkt zelfs dat claims tot 14.00 uur mogelijk niet ontvankelijk zijn. „Hoe later de vlucht, hoe groter de kans op compensatie.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport benadrukt dat het aan de kantonrechter is om per zaak te bepalen of iemand recht heeft op compensatie.

Ondanks een mogelijk geringe kans op succes betekent het niet dat reizigers wier vlucht gepland stond om voor 12.00 uur te landen of vertrekken, helemaal geen recht op terugbetaling hebben. Passagiers mogen bij annulering altijd een kosteloze omboeking of terugbetaling van het ticket verwachten.

Ook kunnen alle mensen die zondag wilden vliegen noodzakelijk gemaakte kosten terugvorderen. Dus moest je noodgedwongen in een (Amsterdams) hotel overnachten of een taxi nemen om weer thuis te komen? Bewaar de bonnen, dat geld is terug te vragen. Passagiers kunnen ook vervolgschade eisen, bijvoorbeeld voor een hotel op de bestemmingslocatie dat niet bereikt kon worden, maar allang betaald is.

Hoe zit het bij vertraging?

Ook aan reizigers wier vlucht niet is geannuleerd, maar wel flink vertraagd, heeft de EU gedacht. Na twee uur vertraging heeft iedere passagier namelijk recht op een maaltijd en drinken en, voor de reizigers zonder smartphone, twee telefoongesprekken. Maar, alleen als het personeel er tijd voor heeft. Als het uitdelen van bekertjes water nog meer vertraging veroorzaakt, mogen stewards weigeren dit te doen. Heb je in de wachttijd zelf eten gekocht, kun je deze kosten terugvorderen.

Denk je recht op vergoeding te hebben? Dan kun je een claim indienen bij de luchtvaartmaatschappij, de EU heeft hiervoor een standaardformulier opgesteld. Het is ook mogelijk een claimbedrijf in te schakelen, maar houd rekening met hoge kosten. EUclaim en Green Claim vragen respectievelijk 30 en 25 procent van het totale claimbedrag.

Schiphol ging zondag op slot na een grote stroomstoring.

Correctie (30 april 2018): In een eerdere versie stonden de percentages die EUclaim en Green Claim vragen voor hun diensten verkeerd om. Dat is hierboven aangepast.