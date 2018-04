Tuchtklacht tegen KPMG-accountant van failliet vastgoedconcern TCN

De curatoren in het faillissement van vastgoedconcern TCN hebben een tuchtklacht ingediend tegen de accountant van het bedrijf. Volgens de curatoren heeft de KPMG-accountant ten onrechte de jaarrekening van 2010 goedgekeurd. TCN ging in 2012 failliet. De jaarrekening over 2010 vermeldt een winst van 11 miljoen euro, maar dat had volgens de curatoren in werkelijkheid een verlies moeten zijn.

De tuchtklacht tegen accountant Jacco Visser, partner bij KPMG, kwam maandag naar voren bij de rechtbank Zwolle tijdens een regiezitting inzake de strafrechtelijke vervolging van voormalig TCN-topman Rudy Stroink en diens echtgenote.

Te rooskleurig beeld

Het Openbaar Ministerie vervolgt hen vanwege omkoping, valsheid in geschrifte, witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Ze zouden steekpenningen hebben betaald aan een Amerikaanse Google-medewerker om ervoor te zorgen dat Google het huurcontract van een TCN-datacentrum in Eemshaven zou verlengen of het centrum zou kopen. Stroink, die bekend stond als het geweten van de vastgoedsector, ontkent de beschuldigingen.

De behandeling van de strafzaak is in september, zo bleek maandag. De officier van justitie wil voor die tijd ook graag de accountant bevragen die „een te rooskleurig beeld” van de jaarrekening schetste.

De curatoren spanden vorig jaar met succes een rechtszaak aan tegen KPMG om het volledige controledossier van TCN te krijgen en zinspeelden toen al op een tuchtklacht bij de Accountantskamer vanwege het leveren van een wanprestatie. KPMG wil niet reageren op de tuchtklacht.