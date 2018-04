Streekvervoer ligt twee dagen plat door staking

Buschauffeurs en machinisten uit het streekvervoer hebben maandag het werk neergelegd. Tot en met dinsdag wordt gestaakt omdat zij afspraken willen opnemen in de cao die de werkdruk verminderen. In Den Haag, Rotterdam en Amsterdam rijden de stadsbussen en trams wel, maar ook de regionale buslijnen van de Rotterdamse RET staan stil. Reizigers wordt aangeraden alternatief vervoer te overwegen.

De NS, HTM in Den Haag en het GVB in Amsterdam doen niet mee aan de staking. Treinen die niet van de NS zijn, staan wel twee dagen stil. Het moment is gekozen, omdat de scholen meivakantie hebben. Dinsdag, op de Dag van de Arbeid, trekken de actievoerders (desgewenst met een gratis NS-treinkaartje van de FNV) naar een bredere protestmanifestatie in Den Haag.

Plaspauzes

In januari, tijdens de kerstvakantie, werd ook al gestaakt. Toen werd na onderhandelingen wel een akkoord bereikt, maar dat werd door de leden van de bonden afgewezen. De afspraken waren niet concreet genoeg, vonden zij.

De chauffeurs en machinisten zeggen onder hoge druk te staan door onder meer de strakke dienstregeling. Die stelt hen niet in staat om bijvoorbeeld een plaspauze te nemen, zeggen zij. In het vorige conceptakkoord werd opgenomen dat die korte pauzes er wel komen, “mits de dienstregeling het toelaat”. De vrees was dat het er in de praktijk daardoor alsnog niet van zou komen.

De vervoerders probeerden de staking via de rechter te voorkomen, maar die stelde hen vrijdag in het ongelijk. Hoewel reizigers er veel last van zouden krijgen, weegt het recht om te staken in dit geval zwaarder, was het oordeel. Wat FNV-onderhandelaar Paula Verhoef is er maar één oplossing denkbaar: “Als [de vervoerders] bereid zijn concrete afspraken te maken, gaan de plannen zó van de busbaan.”