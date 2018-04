Salvini heeft met zijn Lega nu de beste kaarten in handen

Schoppen twee. Die troef speelde Matteo Salvini maandag triomfantelijk uit om te onderstrepen dat hij in de slepende Italiaanse kabinetsformatie de beste kaarten in handen heeft.

De leider van de Lega was in een jubelstemming over de uitslag van de regionale verkiezingen in Friuli Venezia Giulia, in het noordoosten. Duidelijke winst voor de rechtse coalitie. Een historisch resultaat van 35 procent voor de anti-migratiepartij Lega. Een kloof met bondgenoot Forza Italia (12 procent), waardoor Salvini zich met nog meer argumenten als de leider van rechts kan presenteren en mediamagnaat Silvio Berlusconi in een bijrol kan duwen. En, goed voor de onderhandelingspositie van Salvini: de 24 procent die de Vijfsterrenbeweging hier bij de parlementsverkiezingen op 4 maart kreeg, is in Friuli meer dan gehalveerd.

Eerder boekte rechts ook een goed resultaat in Molise. Na deze twee slagen voor de rechtse coalitie stak Salvini een schoppen twee in het zand van zijn vakantie-adres in Zuid-Italië en twitterde die rond met de hashtag ‘We gaan regeren’, met daarbij Io sono pronto: ík ben er klaar voor.

Dopo i Molisani, anche donne e uomini del #FriuliVeneziaGiulia ringraziano il PD per l’egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni.

GRAZIE!!!!!#andiamoagovernare io sono pronto!#elezioniFVG #RegionaliFVG #Fedriga pic.twitter.com/uRipupZdFA — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 30 april 2018

Of anderen ook klaar zijn voor een regering onder regie van Salvini, is nog maar de vraag. De verkiezingsuitslag leverde geen duidelijke coalitie op, en een maand praten bracht alleen maar veto’s over en weer.

Zo wil de Vijfsterrenbeweging, met 33 procent in maart de grootste partij, niets weten van een kabinet met mensen van Berlusconi’s partij. De haat is wederzijds. „De Vijfsterren zijn een partij voor de werklozen”, zei Berlusconi. „In mijn bedrijf zou ik ze alleen aannemen om de toiletten schoon te maken.”

Maar Berlusconi moet zich schikken. Zijn rechtse coalitie is wel de grootste geworden, daarbinnen deelt Salvini de lakens uit – na zondag nog meer. Salvini moet nu kiezen: zijn positie als leider van rechts versterken, maar dan kan hij niet met Berlusconi breken. Of met zijn Lega een regering vormen met de Vijfsterrenbeweging – getalsmatig kan dat, maar dan splijt het rechtse blok.

Deze week zijn de Vijfsterren aan zet. Onderzocht wordt of samenwerking met de centrum-linkse Democratische Partij (PD) mogelijk is. Die is na zijn verkiezingsnederlaag tot op het bot verdeeld. Donderdag komt de partijleiding bijeen om te praten over de ouvertures van de Vijfsterren. Oud-partijleider Matteo Renzi pleit voor een duidelijk ‘nee’. We kunnen niet, ook nog in een ondergeschikte rol, samenwerken met mensen die ons hebben uitgemaakt voor maffiosi en handlangers van het grootkapitaal, zei Renzi. Maar de vraag is nu vooral wat Salvini gaat doen met zijn politieke troef.