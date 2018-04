Politie pakt beveiligers voor kluisjesroof Oudenbosch

De politie heeft twee medewerkers van een beveiligingsbedrijf opgepakt voor een grootschalige kluisjesroof bij de Rabobank in het Brabantse Oudenbosch. Het gaat om een 45-jarige man uit Roosendaal en een 42-jarige man uit Etten-Leur. Hun woningen worden maandag doorzocht.

Begin maart werden drie- tot vierhonderd kluisjes leeggestolen. Wat er precies gestolen is, kan de politie nog niet zeggen. De bank houdt niet bij wat de eigenaren van de kluisjes er precies in doen. Toch gaat het vermoedelijk om een van de grootste diefstallen uit zogenoemde safeboxen in Nederland ooit. Het ging volgens de politie om een zeer professionele kraak. Om die reden werd er al rekening mee gehouden dat er sprake was van een inside job, een diefstal met hulp van binnenuit.

De verdachten zijn medewerkers van het bedrijf dat door Rabobank werd ingehuurd om het bankgebouw te beveiligen. De mannen zijn in volledige beperkingen vastgezet, contact met de buitenwereld is vrijwel volledig uitgesloten. De politie houdt er rekening mee dat er nog meer verdachten worden aangehouden.

Robotarm

Of de beveiligers in het Rabobank-filiaal zelf werkten, maakt de politie nog niet bekend. De ruimte waarin de kluisjes worden opgeslagen zijn voor klanten niet toegankelijk. De safeboxes worden na identiteitscontrole met onder meer een vingerafdruk door een robotarm opgepakt en overgedragen aan de eigenaar.

Het beveiligingsbedrijf, EBN uit Breda, laat weten medewerking te verlenen aan het onderzoek maar er zelf geen onderdeel van te zijn. Dat wordt bevestigd door de politie. Een intern “beknopt onderzoek”, uitgevoerd door een onafhankelijk bedrijf, heeft “geen verontrustende signalen” opgeleverd, meldt advocaat Isabel Wetzels in een schriftelijke reactie. “EBN hanteert strikte protocollen en screent alle medewerkers zorgvuldig.” Wetzels wil “in het belang van de cliënt” geen nadere toelichting geven.

Ook de Rabobank heeft intern onderzoek geopend.

