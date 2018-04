Nederlandse man (20) dood door val van Thais balkon

Een twintigjarige Nederlander is in de nacht van zondag op maandag overleden bij een val van een balkon in de Thaise hoofdstad Bangkok. Het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigt berichtgeving daarover in Thaise media.

Volgens de krant Bangkok Post was de Nederlander na een bezoek aan een kroeg meegegaan met een 37-jarige vrouw, naar haar appartement op de vijfde verdieping van een woontoren. Toen zij naar de wc ging, zou hij het balkon op zijn gelopen. Uiteindelijk is de man daar vanaf gevallen. De vrouw zou hebben verklaard dat de Nederlander dronken was. De politie zou geen aanwijzingen voor een misdrijf hebben gevonden.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil zelf niets zeggen over de toedracht van de dodelijke val. “Dat is aan de plaatselijke autoriteiten”, aldus een woordvoerder. Om wat voor reden de Nederlander in Bangkok was, zegt het ministerie evenmin. BuZa heeft contact met de familie van de overleden man.