Minister grijpt in bij creatieve mbo-opleidingen

Minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs (D66) gaat ingrijpen bij creatieve mbo-opleidingen die onvoldoende baanperspectief bieden. Dat schrijft ze maandag aan de Tweede Kamer.

De bewindsvrouw verplicht mbo-instellingen die de afgelopen jaren steeds meer studenten mediavormgeving en mode hebben toegelaten, aan te tonen dat al die studenten een goede kans hebben om werk te vinden. Kunnen ze dat niet, dan moeten ze het aantal plekken op die studies terugdraaien. Als de onderwijsinstellingen niet luisteren, kan het ministerie de licentie voor de opleiding intrekken, waarschuwt Van Engelshoven. De mbo’s moeten uiterlijk 1 november reageren op de oproep van de minister.

Opleidingen samenvoegen

Daarnaast laat Van Engelshoven onderzoeken of het een goed idee is om de mbo-cursus ‘desktop publishing’ en de artiestenopleiding te laten opgaan in andere opleidingen. Ze belooft voor 1 april, de uiterste inschrijfdatum voor het nieuwe studiejaar, een besluit te nemen. Studenten die nu één van beide opleidingen volgen, kunnen volgens Van Engelshoven “te allen tijde hun opleiding afronden”.

Van Engelshoven reageert op een alarmerend onderzoek naar creatieve mbo-opleidingen dat twee weken geleden verscheen. Het aantal studenten in die vakken is veel sneller toegenomen dan het aantal banen, concludeerde de commissie macrodoelmatigheid mbo. In tien jaar tijd kwamen er zo’n 20.000 studenten bij, terwijl hun verwachte kans op de arbeidsmarkt “matig tot onvoldoende” was. In sommige gevallen beval de commissie aan opleidingen helemaal op te heffen.