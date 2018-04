Minderjarigen kunnen in sportkantines makkelijk alcohol krijgen

De meerderheid van de sportkantines schenkt alcohol aan minderjarigen terwijl dit niet mag. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor het onderzoek werden zogeheten ‘mysterykids’ ingezet, jongeren van 17 jaar die alcohol bestelden. Ruim 75 procent van de onderzochte bars bij tennisclubs verkocht hen rustig bier of wijn. Bij hockey- en voetbalclubs lag dit percentage op ruim 80 procent.

In totaal werden er 1125 sportkantines in 353 gemeenten bezocht van vier grote sportbonden en zaalsporten. De slechte naleving van het alcoholverkoopbeleid moet “veel beter”, zo schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis maandag in een begeleidende brief aan de Kamer. De staatssecretaris wil hierover concrete afspraken maken met sportbonden, gemeenten en beheerders van sportkantines en die vastleggen in het Nationaal Preventieakkoord, waaraan Blokhuis momenteel werkt samen met de zorgsector en andere maatschappelijke organisaties.

Tegelijk met het onderzoek naar de sportkantines publiceerde Blokhuis ook de uitkomsten van een onderzoek naar de hoeveelheid alcoholmarketing die verschillende leeftijdsgroepen voor hun kiezen krijgen. Daaruit blijkt dat jongeren tussen de 12 en 17 jaar vooral alcoholreclame te zien krijgen via de tv, social media, in bioscopen en in de horeca. Ook die bevindingen wil Blokhuis verder bespreken in het Nationaal Preventieakkoord. De staatssecretaris gaf in februari al aan dat hij naast een preventieve aanpak van overgewicht en roken ook alcoholgebruik wil meenemen in het nog te sluiten akkoord.