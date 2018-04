Netbeheerder Tennet wendt landelijk stroomtekort af

Landelijk netbeheerder Tennet heeft maandagochtend een alarmbericht uit moeten geven omdat een stroomtekort dreigde in Nederland. Energiebedrijven hadden te weinig elektriciteit ingekocht uit het buitenland waardoor de beheerder de noodreserves moest aanspreken.

Die waren zo snel uitgeput dat Tennet zelf honderden megawatts elektriciteit uit andere landen inkocht. De netbeheerder vermoedt dat het tekort ontstond door het gebrek aan wind en zon maandag. Zo konden de energiebedrijven minder groene stroom opwekken dan gebruikelijk. Tegen half vier in de middag waren de problemen afgewend.

Eindverantwoordelijk

Een woordvoerder van de netbeheerder zegt dat soortgelijke situaties eens in de twee jaar voorkomen. Een uitval van de elektriciteit is er niet geweest. Tennet, dat onder het ministerie van Financiën valt, is eindverantwoordelijk voor de stroomvoorziening in Nederland. In eerste instantie moeten energiebedrijven als Nuon en Eneco regelen dat er genoeg elektriciteit in Nederland voorhanden is. Als dat in gevaar dreigt te komen, zoals maandag, grijpt Tennet in.

Op de site van Tennet is te lezen dat om negen uur ‘s ochtends de eerste berichten uitgingen over een dreigend tekort. Niet gauw erna zette het de noodreserves in. Om half twaalf ging het alarm uit dat die voorzieningen op waren.