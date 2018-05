In de voetsporen van de Groningse fotograaf Tonnis Post

Tonnis Post (1877-1930) fotografeerde aan het begin van de twintigste eeuw bewoners van plaggenhutten, armlastige gezinnen bij half ingegraven krotten en kinderen in hun bedsteden in Groningen. Ruim honderd jaar na Post doorkruist fotograaf Dirk Kome opnieuw Oost-Groningen, op zoek naar nazaten van de gefotografeerden en verhalen over hun (groot)ouders. Tot en met 9 september is zijn fotoproject te zien in het Fotomuseum Den Haag. Het project ‘Fotografen van de vooruitgang’ is ook in boekvorm verschenen bij uitgeverij Lecturis.