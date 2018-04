‘Ik heb nu zo’n vijftig paar sneakers’

in

‘Tot twee jaar geleden werkte ik als coördinator bij de Belastingdienst op de afdeling toeslagen. Ik heb personeel en arbeid gestudeerd en wilde eigenlijk doorgroeien binnen de organisatie. Maar toen mijn functie werd opgeheven en ik administratief medewerker werd, wilde ik niet meer blijven. Ik fotografeer sinds mijn vijfentwintigste, toen kreeg ik een kapotte analoge camera van mijn vader. Wonder boven wonder kreeg ik hem weer aan de praat en ging ermee aan de slag. Toen mijn functie bij de Belastingdienst veranderde ben ik begonnen met freelancen als fotograaf. Eerst naast mijn vaste baan, zodra dat lekker ging lopen stopte ik bij de Belastingdienst.

„Vorig jaar won ik de publieksprijs van de Kracht van Rotterdam – een fotowedstrijd. Sindsdien kom ik veel gemakkelijker aan werk. Je naam zingt rond en mensen weten je ineens sneller te vinden. Mijn inkomen is misschien niet hoog, maar ik ben content met wat ik verdien. Bovendien krijg ik er veel voor terug: de vrijheid om de verhalen te vertellen die ik belangrijk vind. Ik ben blij dat ik van mijn passie mijn werk heb kunnen maken.

„Op den duur zou ik wel meer willen verdienen, zodat ik mezelf vaker een periode financieel kan vrijspelen en me volledig op m’n vrije werk kan richten. En ondertussen mijn eigen bedrijf kan uitbouwen.”

Inkomen: gemiddeld 1.600 euro netto Vaste lasten: woonlasten (795 euro), mobiel, internet en televisie (88 euro), verzekeringen (95 euro), boodschappen (200 euro), abonnementen (10 euro), eten buiten de deur (280 euro) Laatste grote uitgave: tandarts (600 euro) Sparen: nauwelijks

uit

‘Een grote kostenpost bij mij is uit eten gaan. Ik eet bijna altijd buiten de deur. Niet dat ik dan altijd duur in een restaurant eet, het geld gaat ook vaak in afhaalmaaltijden zitten. Ik zou wel meer moeten koken en wil dat ook om geld te besparen. Maar ik moet die switch nog even vinden denk ik. Ik ben per week nu al snel zo’n 60 tot 70 euro kwijt aan eten buiten de deur.

„Iets waar ik zo nu en dan, een keer in de twee à drie maanden ongeveer, ook graag geld aan uitgeef zijn nieuwe sneakers. Ik vind sneakers echt tof, ik ben er mee opgegroeid en het past bij mijn stijl. Laatst heb ik nieuw uitgebracht Nike Air Max gekocht, een model uit 1997. Die kostten 180 euro. Dat is best veel geld, maar ik had net een goede opdracht binnen. Dan vind ik wel dat ik mezelf mag belonen met een nieuw paar schoenen. Ik denk dat ik inmiddels zo’n vijftig paar sneakers heb, dat valt op zich nog mee.

„Mijn laatste grote kostenpost was een wortelkanaalbehandeling bij de tandarts. Die had ik vorig jaar ook al een keer gehad, waarna ik mijn tandartsverzekering heb verhoogd. Maar ook dit keer bleek de totaalrekening veel hoger dan wat er vergoed werd en was ik er alsnog 600 euro aan kwijt. Ik moet m’n verzekering dus wéér aanpassen, maar daar kijk ik tegen het einde van het jaar wel naar.”