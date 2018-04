Stadspartij Den Helder stapt uit coalitie-onderhandelingen met PVV

Een samenwerking tussen de PVV en de ChristenUnie in Den Helder is voorlopig van de baan. De Stadspartij, een van de zes partijen die nodig zijn voor een meerderheid, heeft zich teruggetrokken. Daarmee lijkt ook de eerste PVV-wethouder van de baan.

De coalitievorming verliep chaotisch. De zes partijen bereikten een akkoord zonder medeweten van formateur Jan Nagel. Het Eerste Kamerlid voor 50Plus was op dat moment nog bezig met een andere combinatie. Bovendien zag het landelijke partijbestuur van de ChristenUnie een samenwerking met de PVV niet zitten.

De Stadspartij meldde zondagavond dat de laatste dagen gebleken is hoe instabiel de combinatie van partijen is:

“De beoogde coalitie lijkt vooral tot stand te komen vanuit een gebrek aan andere opties, gebaseerd op rancune en is een eenzijdige afspiegeling van de keuze die onze inwoners op 21 maart hebben gemaakt.”

Jan Nagel

De Stadspartij zegt liever aan een meerderheid te komen in een samenwerking zonder PVV, ChristenUnie en de lokale partij Behoorlijk Bestuur, maar met CDA en VVD of PvdA. Die variant werd ook door Jan Nagel onderzocht, maar werd gesneefd toen bleek dat de grootste partij uit de raad (Beter voor Den Helder, goed voor zes zetels) buiten de formateur om een alternatief akkoord had bereikt.

Als de coalitie met onder meer de PVV en de ChristenUnie was doorgegaan, had de PVV mogelijk haar eerste wethouder mogen leveren. Het partijbestuur van de ChristenUnie was daar bezorgd over, omdat de uitgangspunten van de partij van Geert Wilders te ver af zouden staan van de ChristenUnie.