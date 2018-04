Google wil één chat-app voor allen

Afgelopen maand nam Google afscheid van Allo. Als je er nog nooit van gehoord had: Allo werd in 2016 geïntroduceerd als een concurrent voor WhatsApp en iMessage, maar telt amper 50 miljoen gebruikers – een fractie van de 2 miljard Android-telefoons die wereldwijd in gebruik zijn.

In tijden waarin iedereen siddert voor Big Tech vind ik het een geruststellende gedachte dat Google er al tien jaar niet in slaagt om een fatsoenlijke chat-app te bouwen. Buzz, Talk, Hangouts, Duo en Allo: Google schoot met hagel maar nooit raak. Het nadeel is dat we nog steeds aan Facebook vastzitten, eigenaar van zowel WhatsApp als Facebook Messenger – beide een miljard gebruikers. Ook Apple is succesvol, door een miljard iPhone-gebruikers te laten chatten en sms’en via één dienst: iMessage.

Chat

Android, ontworpen door Google, had nooit een goede eigen berichten-app. Google wil nu samenwerken met de telecomproviders en komt met een nieuwe chat-app; Chat. Die maakt gebruik van RCS, rich communication services, de technologie waarmee mobiele netwerken hun sms-dienst willen uitbreiden. Microsoft doet ook mee en zelfs Apple zou samenwerking overwegen.

Aan RCS wordt al lang gewerkt. Het idee is dat providers een eigen chat-app bouwen en gebruikers toch onderling kunnen communiceren. Met Google aan het roer en tientallen providers en telefoonfabrikanten aan boord zou RCS een einde kunnen maken aan de verzuiling in je telefoon.

In mijn telefoon praten de berichtendiensten langs elkaar heen: er zijn mensen die ik via Twitter, LinkedIn of iMessage benader, aangevuld met het gekwetter in WhatsApp-groepen. Tussendoor komen sms’jes van mensen met haast en Signal-berichten van hen die het veilig doen. RCS kan de universele überchat zijn die alle chat-apps verbindt. Voordeel: sms werkt altijd, ook zonder internet. Nadeel is dat het minder veilig is – geen end-to-end-versleuteling die afluisteren onmogelijk maakt.

RCS kan de universele überchat zijn die alle chat-apps verbindt

Providers

De Nederlandse providers staan niet echt te springen. Wat schieten zij ermee op als ze Google in het zadel helpen om tegen Facebook en Apple te concurreren? RCS werkt via internet dus ze kunnen er geen extra bundel van verkopen, zoals bij sms.

T-Mobile en Vodafone weten nog niet of en wanneer RCS in Nederland komt. Alleen KPN wil RCS gaan testen en ‘op termijn’ ondersteunen maar voegt toe dat het systeem kansloos is als andere providers niet meedoen. Met andere woorden: de kans is groot dat Google het over twee jaar weer over een andere boeg moet gooien.

Ik vraag me af of RCS een Echt Probleem oplost behalve dat van Google. Het wachten is op de chat-app die een universeel probleem aanpakt: onze continue afleiding. De killer-app voor mij zou een berichtendienst zijn die zwijgt als het graf – alleen belangrijke meldingen worden doorgegeven, de rest in bundels van vier of vijf uur. Ook zou je elkaar na drie berichten over en weer verplicht moeten bellen. Dat is efficiënter en het werkt gegarandeerd op elk toestel.

Marc Hijink is techredacteur.