In de bus wisselt een groepje studenten luidkeels ervaringen uit. Het gaat over D3, werkgroepen, werkstukken, bijeenkomsten. Dan komen de docenten aan de beurt. Een brede blonde jongen met een harde stem, brengt het groepje tot zwijgen met zijn loftuitingen. E-mailen, binnen 24 uur antwoord, appen als je een dringende vraag hebt, geweldig die man. Bij het uitstappen roept hij nog even over zijn schouder: „Of hij inhoudelijk goed is, weet ik niet hoor. Maar procesmatig is hij hartstikke gelikt.”

