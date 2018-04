FC Twente snoeit op kantoor maar wil ‘het voetbal’ ontzien

De pijn van de degradatie van FC Twente zal zich vooral laten voelen onder het kantoorpersoneel, de ruim zeventig fte’s op het stadion voor wie een hoogst onzekere tijd is aangebroken. Binnen twee weken wil algemeen directeur Erik Velderman een advies neerleggen bij de ondernemingsraad, waarna de ontslaggolf onverbiddelijk zal zijn. Tientallen mensen moeten vrezen voor hun baan, al wilde Velderman niet bevestigen om hoeveel mensen het gaat. „Inkrimping is noodzakelijk, maar we gaan dat netjes doen.”

De directeur wil het ‘voetbalbedrijf’ zoveel mogelijk intact laten. De bezuinigingen op scouting en jeugdopleiding tijdens de sanering in 2015 zijn volgens hem debet aan de huidige staat van de club. „We willen koste wat kost binnen een jaar terug naar de eredivisie”, zei hij op een persconferentie waar hij toelichting gaf op de gevolgen van degradatie.

Doekjes voor het bloeden

Velderman trapte, na een „slechte nacht” en een bijeenkomst met het personeel maandagochtend, af met doekjes voor het bloeden. Bierbrouwer Grolsch, naamgever van het stadion, heeft zich „onvoorwaardelijk” achter de club gesteld. Ook de huidige hoofdsponsor Pure Energie blijft de club steunen met een, volgens Velderman, „genereus” aanbod.

De spelersgroep zal er volgende seizoen totaal anders uitzien. Alle huurspelers vertrekken en er zijn tien spelerscontracten met een degradatieclausule, variërend van „verlaging van het salaris tot de mogelijkheid om nu transfervrij te vertrekken”, zei Velderman. Volgens Tubantia raken in totaal, dus met de regulier uit contract lopende voetballers, achttien spelers van FC Twente contractloos.

Om de nieuwe selectie snel vorm te laten krijgen, hoopt FC Twente op korte termijn een nieuwe technisch manager aan te stellen als opvolger van Jan van Halst. Die is, als gevolg van zijn falende technisch beleid, nu alleen nog maar belast met commerciële zaken. Op dit moment zijn hoofdscout Evert Bleuming, trainer Marino Pusic en hoofd opleiding Michel Jansen de voetbaltechnische beleidsbepalers. Pusic, die in de vijf wedstrijden als interim-trainer de ploeg (ook) niet aan de praat kreeg, blijft als het aan Velderman ligt bij de club. Maar in welke rol zal afhangen van de nieuwe technische baas. Fred Rutten wordt genoemd, maar Velderman ging niet in op namen.

FC Twente gaat, van nu dertig miljoen, terug naar een begroting van achttien tot twintig miljoen euro. Naar verwachting nog steeds twee keer zo veel als de clubs waarmee FC Twente volgend seizoen in de eerste divisie concurreert om promotie.

Bijna de helft van het omzetverlies komt door de 5,7 miljoen euro aan inkomsten uit tv-rechten waarop FC Twente als eerstedivisieclub geen aanspraak meer maakt. Een gedegradeerde club ontvangt nog wel een vergoeding volgens de ‘parachuteregeling’ om de klap op te vangen, dat zal voor FC Twente zes ton zijn. Daarnaast ontvangt het nog een half miljoen voor de tv-gelden uit de eerste divisie.

Hopen op investeerders

Verder verwacht Velderman „binnen twee weken” tot een schikking te komen met de Belastingdienst over een claim omtrent te weinig betaalde loonbelasting die er nog ligt uit de periode 2012-2015. Hij hoopt vijftien tot twintig miljoen euro uit de regio op te kunnen halen bij investeerders, maar zei zich te realiseren dat na de degradatie de ambities ook daarin moeten worden bijgesteld.

Voor een overname van de club staat FC Twente niet open. „Een breed gedragen aandelenkapitaal is beter dan een overname. Het uitgangspunt is daarbij dat de investering een sterk Twents karakter houdt.”

Voor de fans Medewerkers schreven een brief Medewerkers van FC Twente scheven een brief aan de supporters. „In ’83 overkwam het ons ook. Toen waren we binnen een jaar terug. Dat zal nu ook moeten: uithuilen, ons weer oprichten en de strijd aangaan.” „Laat ze straks maar vol verbazing kijken naar al die Tukkers, die iedere vrijdagavond massaal naar De Grolsch Veste blijven komen en steeds ieder uitvak tot de nok toe vullen. Laat ze maar zien dat onze liefde echt nooit verandert!”

Ondertussen is het voor bijna driekwart van de eredivisieclubs kassa door de degradatie van de kampioen van 2010. Iedereen onder plek vijf, daar stond FC Twente in dit seizoen, stijgt een plekje in het klassement over de afgelopen tien jaar dat gehanteerd wordt bij de verdeling van ruim zeventig miljoen euro van Fox Sports. Alleen Ajax, PSV, Feyenoord en AZ stonden boven FC Twente.

Het gaat om ruim 7 ton extra voor Vitesse. Lager op deze ranking maakt een positiestijging minder verschil, maar toch kan bijvoorbeeld huidig nummer twaalf Willem II bijna 1,5 ton extra bijschrijven.