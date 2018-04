Europeanen proberen te voorkomen dat Trump eruit stapt

Wat is de nucleaire deal en waarom is die zo belangrijk? In 2015 kwam Iran met de wereldgemeenschap overeen af te zien van nucleaire activiteiten in ruil voor het opheffen van economische sancties. Er was jaren over onderhandeld, de afspraken gelden als belangrijke bijdrage aan de stabiliteit in de regio.

Waarom is Trump tegen deal? Trump verwijt Iran dat het zich niet aan de afspraken houdt. De Europeanen zeggen dat daar geen bewijs voor is. Trump vindt de deal ook te beperkt. Het gaat alleen om het nucleaire programma, niet over andere bedenkelijke activiteiten, zoals de ontwikkeling van ballistische raketten en bemoeienis met de oorlogen in Syrië en Jemen. Voorstanders van de deal zeggen dat deze bewust beperkt is tot het atoomprogramma omdat dáár de grootste dreiging van uitging en het al moeilijk genoeg was daar overeenstemming over te bereiken.

Wat doen de Europeanen? President Macron en kanselier Merkel hebben vorige week in het Witte Huis geprobeerd Trump op andere gedachten te brengen. Zondag spraken de twee telefonisch met de Britse premier May. Maandag belde Macron met Poetin. Macron probeert Trump bij de deal te houden door de oorspronkelijke afspraak te verlengen en aan te vullen met afspraken over raketten en Iraanse activiteiten in de regio.

Wat denkt Iran? Voor Teheran valt over de bestaande afspraak „op geen enkele wijze te onderhandelen”, zei de Iraanse president Rohani zondag nog eens. Het Iraanse regime heeft op talloze manieren duidelijk gemaakt dat het niet acceptabel is dat de VS de deal opzeggen.

De zaak zit dus muurvast? Trumps nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, zei, op kennismakingsbezoek bij Irans aartsvijand, Saoedi-Arabië, dat Trump van plan is de deal op te zeggen, behalve als Europa verbeteringen kan aanbrengen. Met het overtuigende ‘nee’ van Teheran lijken de kansen op succes dus minimaal. Toch heeft het Elysée het nog niet opgegeven. Na een telefoongesprek tussen Rohani en Macron maakte Parijs bekend dat de twee presidenten „de komende weken in principe zullen samenwerken om het akkoord van 2015” overeind te houden.