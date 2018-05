‘Amsterdam is een soort Disneyland’

Sieraadontwerper en kunstenaar Ted Noten heeft in Den Bosch een indrukwekkend atelier van 200 vierkante meter, in een oud industrieel gebouw, vroeger een veevoederfabriek. De oude buizen en pijpen lopen langs de muren en over het plafond. „Geweldig! Zulke ruimtes vind je in Amsterdam niet meer.” Amsterdam, de stad waarmee hij een haat-liefdeverhouding heeft. Noten heeft er 35 jaar gewoond en gewerkt. Nu is zijn oude huis zijn ‘datsja’: „Voor mij is de stad mijn buitenverblijf, ik noem Amsterdam mijn tweede vrouw.” Toen hij als student uit Maastricht naar Amsterdam kwam om aan de Rietveld Academie te studeren, „was het alsof ik in New York ging wonen. Zo veel internationaal volk en inspirerende mensen, een ghetto van zoekers en creatievelingen”. Maar nu wil hij er niet meer wonen, zegt hij. „De bezoekers die er nu komen, willen op de bierfiets zitten, een vrijgezellenweekend houden en blowen. Dat is natuurlijk geweldig als je dat in je eigen land niet mag, dat snap ik ook wel, maar ik ergerde me te veel. De stad is een soort Disneyland.” Toch blijft hij er komen. Voor zijn werk, een wandeling over de grachten, de schoonheid van de huizen in de binnenstad, de daklijsten, de ramen, de ornamenten. „En voor het Holland Festival, dat is het beste wat er in Nederland gebeurt op cultureel gebied.”

Elke week slaapt hij een nachtje in de stad. Doordeweeks als hij zakelijke afspraken heeft of in het weekend samen met zijn vrouw, „een echte Bosche schone, we zijn twee weken geleden getrouwd”. Als hij aankomt, haalt hij eerst twee haringen bij de Volendamse vishandel achter zijn huis. Daarna haalt hij de krant, maakt een praatje, leest in Café Luxembourg. Dineren gebeurt het liefst in het Americain hotel. Vergeleken met Den Bosch mist hij in Amsterdam een bepaalde relaxtheid: „Iedereen is aan het bellen, er wordt hard gefietst en scooters rijden je omver. Van mij mogen ze de hele binnenstad autovrij maken. En weg met de Nutella-bars, vreetwinkels en souvenirs. Dat het stadsbestuur het zo ver heeft laten komen, daar ben ik kwaad over. Er zijn nu wat maatregelen, maar het duurt zo twintig jaar voordat de situatie weer op orde is. Intussen vertrekken allerlei mensen die er jarenlang hebben gewoond. Ook uitgesproken en interessante mensen willen weg en dat is zonde.”

Ted Noten is af en toe nog te vinden in poptempel Paradiso. „Dat is sentiment. Ik voel me als man van 61 wel oud tussen al die jonge mensen, maar ze accepteren het. Dat is ook Amsterdam.”