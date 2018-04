Tweehonderd migranten eisen asiel bij 'zwakke grens' VS

Een groep van tweehonderd Centraal-Amerikaanse migranten is naar de grens tussen Mexico en de Verenigde Staten afgereisd, waar ze direct asiel eisen. Veel van de migranten, die veelal reizen met hun familie en kinderen, zijn hun land ontvlucht vanwege de onveiligheid. Immigratieagenten ter plekke weigeren de Centraal-Amerikanen binnen te laten. Volgens persbureau AP zei een woordvoerder:

"We hebben de maximumcapaciteit van de haven van San Ysidro bereikt waardoor immigratieambtenaren niet in staat zijn personen zonder de juiste documentatie binnen te laten."

Critici geloven niet dat de capaciteit van de haven te beperkt is. AP citeert een advocaat die zegt dat de VS wisten dat de karavaan de grens naderde en zich hadden kunnen voorbereiden. "We kunnen in minder dan een week een militaire basis uit de grond stampen, maar we kunnen niet tweehonderd migranten verwerken? Ik geloof er niets van."

Elk jaar rond Pasen trekken groepen Midden-Amerikaanse migranten door Mexico richting de VS. Niet eerder kreeg de karavaan zoveel aandacht.

'Poging onze wetten te ondermijnen'

De migranten zijn al weken bezig met de reis naar de Amerikaanse grens en worden onderwijl scherp in de gaten gehouden door de Amerikaanse autoriteiten. Minister van Justitie Jeff Sessions noemde de karavaan "een doelbewuste poging om onze wetten te ondermijnen en ons systeem te testen". President Trump noemde de actie een bedreiging voor de VS, volgens de president is het gedeelte van de grens waar de migranten zijn gearriveerd zwak.

Volgens CNN hebben de migranten gezegd net zo lang aan de grens te wachten tot ze worden binnengelaten. Op beelden van de televisiezender is te zien hoe migranten de grensmuur proberen over te klimmen, aan de Amerikaanse kant van de grens klinkt voorzichtig gejuich.