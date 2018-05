Modekwestie: Hoe onderhoud je stoffen schoenen?

De kwestie

Ik zie steeds vaker schoenen en laarzen die niet van leer zijn gemaakt, maar van stof. Ik vind ze erg leuk, maar ben bang dat ik ze na een feestje kan weggooien. Is er een manier om ze schoon te maken?

Het advies

Ik ben niet heel goed in het nieuw houden van spullen, maar de witte (!) katoenen enkellaarsjes die ik dit najaar heb gekocht, zijn nog niet verpest. Wat heel belangrijk is bij schoenen van textiel, is ze inspuiten. Elke schoenmaker en drogist heeft spuitbussen die stof en leer waterafstotend maken. Ik heb Nanex gebruikt, een Belgisch product dat ook vlekken weert. Dat hielp, maar niet helemaal tegen de afdruk die ik erop kreeg toen bij het verlaten van een modeshow iemand op mijn voet ging staan. En ook niet tegen de modderige plas waar ik vervolgens instapte. Ik heb de laarsjes toen schoongemaakt met een speciaal middel voor sneakers dat ook geschikt is voor canvas (Men’s society sneaker cleaning kit) dat wordt geleverd met borstels. Helemaal boxfresh kwamen ze niet uit de behandeling, maar het hielp enorm. Beide producten, die online te koop zijn, zijn niet goedkoop, maar als je schoenen ook aan de prijs zijn is het de investering waard. Bij gekleurde schoenen wel even op een onopvallende plaats proberen of de stof niet verkleurt door het schoonmaakmiddel, en vooral niet te hard met de borstel te keer gaan. Na het schoonmaken de schoenen uiteraard weer opnieuw inspuiten.

Milou van Rossum@milouvanrossum

