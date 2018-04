Woordvoerder Trump mikpunt tijdens Correspondents’ Dinner

“Okee, zoals een pornoster zou zeggen die op het punt staat met Trump naar bed te gaan: ‘alright, let’s get this over with’.” Met die oneliner opende de Amerikaanse komiek Michelle Wolf (The Daily Show, Late Night with Seth Meyers) haar optreden zaterdagavond tijdens het White House Correspondent’s Dinner, het jaarlijkse evenement waar de Amerikaanse president en de media elkaar traditioneel op de hak nemen. Trump was voor het tweede opeenvolgende jaar afwezig bij het diner en hield een speech in Michigan:

Wolfs openingsschot zette de toon van het eerste deel van haar speech die was doorregen van de seksueel getinte grappen over de president:

“Het is jammer dat Trump afwezig is. Ik zou hem hier graag heen hebben gesleept, maar ik heb begrepen dat de president van de Verenigde Staten, de enige pussy is die je niet mag grijpen.”

Wolf vervolgt:

“Ik denk dat we Trump meer credit moeten geven. Hij heeft zich teruggetrokken uit het Parijs-akkoord. En zeggen dat je je terugtrekt, en dat vervolgens ook doen, dat is een verfrissende kwaliteit voor een man.”

Ook verwees Wolf regelmatig naar de #MeToo-beweging:

“Ik heb hiervoor gewerkt in een mannenwereld. Ik heb in de techindustrie gewerkt, op Wall Street en in 2008 bij Bear Stearns. En al heb ik nog nooit te maken gehad met seksuele intimidatie, ik ben door die laatste zeker genaaid. Dat hele bedrijf went down on me zonder mijn toestemming. En ook daar is geen enkele man voor in de problemen gekomen.”

Trumps stafleden zijn de klos

Trump had al eerder aangegeven dat hij waarschijnlijk niet zou komen, maar dat hij wel andere leden van zijn regering zou aanmoedigen te komen. Die waren dan ook in ruime mate aanwezig. Zo woonden Trumps perswoordvoerder Sarah Huckabee, adviseur Kellyanne Conway, minister van Handel Wilbur Ross het diner bij, en ook voormalig Witte Huis-stafleden als oud-stafchef Reince Priebus, ex-woordvoerder Sean Spicer en de recent vertrokken economisch adviseur Gary Cohn.

De vraag is of er überhaupt volgend jaar nog stafleden van Trump zullen komen opdagen. Bij afwezigheid van Trump kregen ze allemaal stuk voor stuk een sneer uit de pan in het tweede deel van Wolfs optreden. “Trump wisselt sneller van personeel dan dat Starbucks zwarten op straat zet”, grapte Wolf eerst nog enigszins gemoedelijk, daarbij verwijzend naar de twee zwarte mannen die Starbucks recent liet arresteren omdat ze ‘niets’ zaten te doen in een van de vestigingen.

Maar daarna begon Wolf perswoordvoerder Sarah Huckabee rechtstreeks belachelijk te maken. Ze vergeleek Huckabee met tante Lydia, het fictieve en wrede personage uit de populaire tv-serie The Handmaid’s Tale, en zei meermaals dat de perswoordvoerder “leugens” vertelt.

“Eigenlijk vind ik Sarah heel leuk. Ze is heel vindingrijk. Ze verbrandt feiten en dan gebruikt ze die feiten om het perfecte smokey eye te creëren.”

Huckabee, die nog geen halve meter van haar afzat, was zichtbaar not amused, maar bleef wel zitten. Daarentegen stapten de directeur Communicatie Mercedes Schlapp en haar man wel op en verlieten volgens Politico het diner. Het leverde Huckabee complimenten op van The New York Times-correspondent Maggie Haberman:

Al ontkende Wolf later dat ze het uiterlijk van Huckabee bespot had:

Wolf kreeg steeds minder de lachers op haar hand

Het probleem was niet zozeer dat Wolf grappen maakte over Trump en zijn regering, het was misschien eerder dat de grappen wat makkelijk en goedkoop aandeden. Over de binnenkort vertrekkend voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Paul Ryan, die ervoor nog via een videoboodschap het belang van persvrijheid aanhaalde, zei ze: “Paul Ryan kon hier niet zijn, hij is weliswaar besneden, helaas hebben ze toen ook zijn ballen weggehaald.” En over Ivanka: “Ze heeft niets gedaan voor vrouwen wat bevredigend is. Dus ja zo vader, zo dochter.”

Dat Wolfs benadering niet aansloeg, bleek uit het steeds lauwere applaus en het ontbreken van gelach uit de zaal. Tot slot ontkwamen de media als CNN, MSNBC’s Rachel Maddow en NBC’s Megan Kelly - “Ze mocht niet naar de Winterspelen van NBC. Waarom niet? Ze is zo koud, wit en duur, ze is zowat de Winterspelen” - ook niet aan Wolfs roast. En dat was wellicht het enige zinnige punt van de avond dat Wolf wel maakte:

“Er zijn elk uur drie onderwerpen op het nieuws: Hillary, Trump en een panel van vier mensen, die de reden vormen dat je met Thanksgiving niet naar je ouders wil. Jullie zijn geobsedeerd door Trump. Hebben jullie met hem gedatet? Want jullie doen alsof je hem haat, maar ik denk dat jullie van hem houden. Ik denk dat niemand in deze zaal het wil toegeven, maar Trump heeft jullie allemaal geholpen. Met jullie boeken, tv en kranten. Jullie hebben dit monster gecreëerd en nu profiteren jullie van hem.”

Het hele optreden van Wolf is hier te bekijken en de uitzending van het hele diner hier. Bekijk hier een samenvatting: