Regisseur van ‘Around the World in 80 Days’ overleden

De Britse Michael Anderson (1920-2018), regisseur van de film Around the World in 80 Days, The Dam Busters en Logan’s Run, is woensdag op 98-jarige leeftijd overleden in Vancouver. Dat maakte een woordvoerder van de familie zaterdag bekend aan The Hollywood Reporter. Anderson maakte ruim vijftig jaar fantasy- en science fictionfilms en oorlogsdrama’s.

Zijn stiefdochter Laurie Holden, die onder meer speelt in de tv-serie The Walking Dead zei op Twitter dat ze van haar schoonvader geleerd had meer compassie te tonen:

Anderson begon zijn carrière als acteur en speelde in een paar films. Zijn ouders Lawrence en Beatrice acteerden beiden en zijn oudtante Mary Anderson was een van de eerste Amerikaanse actrices die werk van Shakespeare vertolkte. Maar al snel legde Anderson zich eind jaren 30 toe op het regisseren, eerst als assistent-regisseur. In 1955 kwam zijn grote doorbraak met de oorlogsfilm The Dam Busters, die dat jaar in de best verkopende Britse film werd.

Een hervertoning van een gedigitaliseerde versie van de film wordt in mei in de prestigieuze Royal Albert Hall in Londen en vierhonderd andere Britse theaters vertoond, ter nagedachtenis aan de operatie van de Koninklijke Luchtmacht 75 jaar geleden waar de film op is gebaseerd. Dat zal Anderson nu niet meer meemaken, betreurden zijn fans:

Around the World in 80 Days brak records

Het jaar na The Dam Busters viel Anderson in als regisseur voor het filmepos Around the World in 80 Days, nadat de oorspronkelijke regisseur ruzie met de producer kreeg. De verfilming van het boek van Jules Verne met een sterrencast die onder meer bestond uit Shirley MacLaine, Frank Sinatra, John Gielgud, Marlene Dietrich en Buster Keaton, werd een enorme internationale kaskraker. De film brak allerlei cinematografische records zoals het aantal mensen dat ervoor gefotografeerd werd (68.894), het aantal locaties (140) waar gefilmd werd en de afstand die ervoor werd afgelegd (vier miljoen airmiles).

De Londenaar regisseerde in de decennia daarna nog een tiental films en op latere leeftijd tv-series. Een van de films waarom hij herinnerd zal worden was het onheilspellende Logan’s Run, waarin de bevolkingsaanwas in het jaar 2274 wordt gecontroleerd door mensen te doden zodra ze dertig worden. De film met in de hoofdrol Michael York en Farah Fawcett bracht 50 miljoen dollar op aan de box-office.

Anderson laat een vrouw na en drie kinderen.