Ook Spaanse politici furieus over lage seksstraf

De weigering van de rechtbank in Pamplona om een groep van vijf mannen te veroordelen voor verkrachting, heeft geleid tot een golf van dagenlang protest in heel Spanje. In verschillende steden gaan grote groepen vrouwen al dagen achtereen de straat op, tal van politici uiten openlijk kritiek op de uitspraak.

Rafael Catalá Polo, de minister van Justitie, kondigde mogelijke veranderingen in het strafrecht aan. Dit allemaal tot ergernis van de Spaanse rechterlijke macht waarvan de onafhankelijkheid ter discussie staat.

De strafzaak tegen vijf mannen uit Sevilla, die in 2016 tijdens het feest van San Fermín in een portiek seks hadden met een 18-jarige vrouw, is uitgelopen op een nationale discussie. Volgens de publieke opinie hadden de verdachten naar de eis van de aanklager veroordeeld moeten worden voor verkrachting met een bijbehorende straf van 22 jaar.

De drie rechters, die vijf maanden lang een panel vormden, waren het onderling lang oneens. Ze kwamen uiteindelijk tot de conclusie dat er geen sprake was geweest van ‘geweld’ en ‘intimidatie’, waardoor er volgens een wet van 1995 geen vervolging voor verkrachting kón worden uitgesproken. De aanklager heeft al aangekondigd in hoger beroep te gaan.

Vrijwel direct nadat rechter José Francisco Cobo de veroordeling van negen jaar cel voor seksueel misbruik uitsprak, barstte kritiek los. Een woedende menigte probeerde het Paleis van Justitie in Pamplona binnen te dringen, maar kon door de politie op afstand worden gehouden. In andere steden ontstond een soort volksgericht waarbij de massa eiste dat de vijf mannen als verkrachters moeten worden veroordeeld. Daarbij hielden ze foto’s van La Manada – oftewel De Kudde, zoals de interne WhatsApp-groep van de vijf heette – in hun handen.

Ook in de media verschenen foto’s met de namen van de veroordeelden. Zelfs toen ze nog verdachten waren, hoefden ze in Spanje eigenlijk al nauwelijks op enige vorm van privacy te rekenen.

Verschillende politici voedden de onrust door via de media hun afkeer te laten blijken over de uitspraak. Zo haalde Ada Colau, de burgemeester van Barcelona, in zeer felle bewoordingen uit naar de rechter. „Moeten ze eerst je botten breken? Je benen breken? Aan je haren trekken? Je afmaken? Dit is een verkrachting. Vijf mannen die seks hebben met een vrouw is repeterende verkrachting. Een verkrachting van het ergste soort. Iets wat geen enkele vrouw mee zou mogen maken”, stelde Colau, die eiste dat de zaak opnieuw wordt bekeken.

Op sociale media zorgde de zaak eveneens voor een uitbarsting van emoties. Slachtoffers van seksueel geweld en verkrachting deelden via #Cuéntalo (#Vertelhet) persoonlijke verhalen.