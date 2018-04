Ook de eigenaar is niet groter dan de club

Hij creëert geen mysterie zoals Vitesse-eigenaar Aleksandr Tsjigirinski, wordt niet zo argwanend bekeken als meneer Wang van ADO en is veel aanraakbaarder dan de meeste bezitters van een voetbalclub. Alsof hij er voor het eerst komt, maakt Isitan Gün nog elke thuiswedstrijd van Fortuna Sittard een panoramafoto van het stadion. De Turkse econoom koopt ook zelf de colablikjes en toiletrollen voor in zijn skybox. In zijn grijze pak laat hij zich met plezier knuffelen door blije supporters.

„Niemand is groter dan de club”, zegt Gün vaak genoeg. Hij is daarin als clubeigenaar overigens geen uitzondering.

Toch speelde hij een onmisbare rol bij de wonderlijke wederopstanding van Fortuna. Terwijl de club bij zijn entree in 2016 bijna ter ziele was, zag Gün zaterdag hoe een 1-0 zege op Jong PSV volstond voor een promotie naar de eredivisie. Jong Ajax werd kampioen, maar die ploeg mag niet promoveren.

Bijna bankroet

Zittend naast oud-speler Mark van Bommel zag Gün het slotstuk van een voetbalsprookje dat hij in gang had gezet. Schulden, spartelen en saneren: het is in een notendop het verhaal van Fortuna, dat in slechte tijden 722 toeschouwers trok voor een thuisduel met Telstar. Sinds de degradatie in 2002 eindigde de club drie keer hoger dan de vijftiende plaats.

Gün arriveerde in 2016. Hij pompte er geen miljoenen in, maar ging de club bedrijfsmatig leiden, met kennis die hij tegenwoordig als docent deelt op de Football Business Academy in Genève. Zelf studeerde hij in New York, waarna hij in Turkije vermogen opbouwde dat hij investeert in projecten. Eén daarvan is Fortuna.

Met andere financiers kocht Gün Fortuna’s stadion terug, verplaatsten ze het clubkantoor terug naar het stadion, namen ze de catering weer in eigen beheer en veegden ze het stof van de tafels in het gesloten stadionrestaurant. Kom eten. Kom drinken.

Borussia Dortmund

Wat drijft hem? Waarom investeert een Turk in een worstelende club in Limburg? Hobbyisme, is deels het antwoord. Gün heeft er plezier in om de club omhoog te helpen. Hij is met zijn gezin in Amsterdam gaan wonen en spiegelt de club graag aan Borussia Dortmund. Een voetbalbolwerk dat in 2003 bijna failliet was en nu weer een mondiale grootmacht is. Niet dat Fortuna zo groot is als Borussia, maar het idee was hetzelfde: vlak een lelijk eendje niet uit.

Gün botste met coach Sunday Oliseh, die in februari werd ontslagen. Liever vijfde zónder dan kampioen mét Oliseh worden. Hij miste fatsoen.

„Ik kan Isitan wel kussen”, zegt Eric Kok van De Lease Maatschappij, een van de bedrijven waar Fortuna nog schuld had. „Hij is een correcte man, die doet wat hij belooft en zegt.” Fortuna’s voormalige crisismanager Paul van der Kraan sloot met de investering van Gün het benodigde crediteurenakkoord in 2016. „Hij heeft de club nieuw leven ingeblazen. En dankzij de verkoop van Perr Schuurs aan Ajax, heeft hij zijn inleg alweer terugverdiend.”

Zelf twitterde Gün zaterdagavond laat een foto van een van zijn eerste interviews in Nederland met de tekst: „Je woord houden, een van de beste manieren om lekker te slapen.”