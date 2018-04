Vettel hoeft nog niet naar binnen 26/51 Vettel pareert niet op de pitstop van Hamilton; hij kan nog meer dan hard genoeg op zijn 'oude' banden terwijl de Brit nog wat moeite heeft zijn nieuwe rubber op temperatuur te krijgen. Ferrari zal z'n man ongetwijfeld direct binnenhalen zodra de nieuwe banden van Hamilton sneller blijken dan de oude van Vettel.

Hamilton mist de bocht en kiest voor pitstop 23/51 Lewis Hamilton mist de eerste bocht en blokkeert zijn wielen. Hij verliest zomaar 4 sec op vettel door dat foutje en geeft aan dat deze supersoft banden eraan zijn. De regerend wereldkampioen duikt de pit in en kiest net als Raikkonen deed voor de soft band. Hamilton komt terug op de baan voor Verstappen, op P3 dus.

Stand van zaken 21/51 Na twintig ronden leidt Vettel nog steeds de race, met Hamilton die nu een klein beetje tijd terugwint. Maar het lijkt erop dat de Duitser puur het gat met zijn rivaal aan het managen is dan dat hij echt onder druk komt te staan. Bottas nog steeds P3, daarachter Verstappen die nu los is van Riccardo.

Sainz' banden gaan eraan 16/51 Verstappen en Ricciardo pakken de Renault van Sainz, die op de zachtere ultrasofts startte en de pit in duikt. P4 en P5 nu voor de Red Bulls, terwijl Vettel vooraan wegloopt van de Mercedes-coureurs. De Duitser heeft nu 4,7 sec op Hamilton en 9,8 sec op Bottas. Verstappen ligt zo'n 15 rellen achter op de Fin.

Raikkonen al op P8 15/51 Kimi Raikkonen is inmiddels aanbeland op de 8ste plaats en zat een beetje vast achter de verrassend sterk presterende Williams van Lance Stroll maar is de Canadees nu voorbij/ De Ferrari kan nu op weg naar Charles Leclerc van zusterteam Alfa Romeo-Sauber.

VIDEO: Verstappen en Riccardo raken elkaar 13/51 Daar gaan ze bij Red Bull niet blij mee zijn: Ricciardo is Verstappen voorbij in de eerste bocht, geeft Verstappen de ruimte om de bocht wel te halen, de Nederlander komt daardoor weer naast Ricciardo en laat daarbij zo weinig ruimte dat beiden elkaar licht raken. Geen brokken, tot dusver.

Problemen voor Hülkenberg 12/51 Mazzeltje voor Verstappen die een plek terugkrijgt nadat Hülkenberg de muur raakt. Het stratencircuit in Bakoe is onvergeeflijk: een foutje en je zit tegen de muur. Verstappen nu terug op P5, maar heeft grote moeite Riccardo achter zich te houden.

Sainz én Hülkenberg gaan Verstappen voorbij 10/51 En daar gebeurt het toch: Sainz pakt de Nederlander in zijn derde poging aan het einde van het rechte stuk. De tweede Renault, in handen van Nico Hülkenberg, is ook sterk en pakt een ronde later ook de plek van Verstappen. P6 nu voor hem. Verstappen klaagt over te weinig vermogen op het rechte stuk.

Sainz in gevecht met Verstappen 9/51 Verstappen heeft z'n handen vol aan Sainz achter hem. De Spanjaard in de Renault heeft de snellere ultrasoft banden en probeerde tot twee keer toe aan het einde van het rechte stuk uit de slipstream te duiken, maar Verstappen verdedigde prima.

Stand van zaken 7/51 Nu de race dan echt onderweg is, even de racevolgorde van dit moment. Vettel leidt de race, met daarachter Mercedes-duo Hamilton en Bottas.

En we zijn weer onderweg 6/51 De race is weer van start! Verstappen probeert direct Ricciardo te pakken en het lukt. P4 nu voor de Nederlander, die zijn teammaat de ruimte geeft maar daardoor zoveel snelheid verliest dat ook Carlos Sainz hem voorbij steekt.

VIDEO: de tumultueuze eerste ronde

Gaat Raikkonen de race uitrijden op deze band? 3/51 Nog flink wat puin op te ruimen op de baan en dus is de safety car nog van kracht. Kimi Raikkonen heeft de soft band laten monteren; het rubber met de minste slijtage maar ook de minste grip. Hij kan een poging wagen de race hierop uit te rijden terwijl de rest van de topteams nog een pitstop moet maken, maar hoeveel grip blijft er over met nog zo'n 46 ronden te geen?

Safety car op de baan 2/51 Safety car op de baan om die Force India op te ruimen, maar er zijn meer brokken. Fernando Alonso rijdt dubbel lek en Sergei Sirotkin is net als Ocon uitgevallen. Kimi Raikkonen komt binnen voor nieuwe banden - hij is nu dus van die ultra softs af - en krijgt een nieuwe neus, die beschadigd raakte door de aanrijding met Ocon.

Raikkonen raakt Ocon in eerste ronde Ronde 1/51: De start verloopt in eerste instantie pr9ima; iedereen veilig weg en Verstappen op P5 nog steeds. Kimi Raikkonen verliest dan een plek aan Esteban Ocon, die de Fin schijnbaar geen ruimte laat in een bocht en de Fransman crasht in zijn Force India.

Het veld op weg voor opwarmronde Het is 14.10 uur en dat betekent dat het veld op weg mag voor de opwarmronde. Iedereen keurig weg, geen problemen nog.

Het is frisjes vandaag in Bakoe; gisteren nog boven de 25 graden, nu 'slechts' 18 op de thermometer.

Stand in het WK voorafgaand aan GP Azerbeidzjan 1. Sebastian Vettel 54 punten

De startopstelling Nog 5 minuten tot de start en dus gauw even een blik op de voorste helft van het veld en hoe zij zo aan de race gaan beginnen. 1. S. Vettel - Ferrari

Pitstop-strategieën Voor de GP van Azerbeidzjan heeft Pirelli zoals altijd drie rubbersamenstellingen meegenomen voor de teams: de soft, supersoft en ultrasoft banden. Minstens twee van deze 'compounds' moeten door elke coureur gebruikt worden. Als niets geks gebeurt en er bij wijze van wonder geen (virtual) safety car van kracht wordt, lijkt dé strategie een één-stopper te zijn. Op Kimi Raikkonen na gaan alle coureurs van de topteams van start op de supersoft band, en zij zullen dus later hun bandenwissel kunnen maken dan de Fin, die op de ultras begint. Mogelijk zal Ferrari gebruik maken van deze afwijkende strategie voor Raikkonen om de strijd met Mercedes en Red Bull te beïnvloeden. Naar verwachting zal iedereen bij de bandenwissels overstappen op de soft band in een poging daarop de race uit te rijden.

Wat kunnen we verder verwachten? Behalve onverwachte stuurbewegingen, moeten we rekening houden met neutralisaties aan de hand van de (virtual) safety car. De straten van Bakoe zijn hier en daar zo vreselijk nauw, de onvergeeflijke muren staan dichtbij en er is relatief weinig uitloopmogelijkheid, dat elke crash of stilgevallen auto een onveilige situatie veroorzaakt. Wetende dat twee van de voorgaande drie races dit seizoen plotselinge wendingen kenden door een safety car-situatie en hierdoor een verrassende winnaar kenden, lijkt ook de uitkomst in Bakoe uiterst onvoorspelbaar. Verder is er voor een stratencircuit nog redelijk wat inhaalmogelijkheid, met name op het ongewoon lange rechte stuk van 2,2km. Een van de grootste bottlenecks is de zogenoemde kasteelsectie:

Veel wind Gelegen aan de kust en omringd door hoge gebouwen wordt Bakoe zondagmiddag onderworpen aan flinke rukwinden met een snelheid tot 80km/u. Dat gaat de coureurs zeker parten spelen, zo stelde Lewis Hamilton. Hij liet zaterdag na de kwalificatie al weten het lastig gehad te hebben om zijn Mercedes op het rechte stuk onder bedwang te houden. Vervelend is het ook voor de coureurs dat de wind telkens van een andere kant komt. In de Formule 2-race eerder vandaag liet de Nederlander Nyck de Vries (3de plaats) weten dat zijn wagen op het rechte stuk naar links en rechts ging door de wind. Wind mee of tegen gaf zelfs een verschil in topsnelheid van 15km/u.

Verstappen ook in de problemen En ook Max Verstappen niet zonder risico op weg naar de grid. Klein beetje verremmen en bijna de muur in.

Onvoorspelbaar Dat het karakter van de baan in Bakoe totaal onvoorspelbare races kan opleveren, bleek vorig jaar. Na een bewust inreed op Lewis Hamilton. De race kende meer incidenten en daardoor kwam tergend saaie eerste editie in 2016, liet het stratencircuit zich in 2017 gelden als gastheer van een waar racespektakel. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan Sebastian Vettel, de huidige leider in het WK, die bewust inreed op Lewis Hamilton. De race kende meer incidenten en daardoor kwam de safety car twee keer op de baan. Daniel Ricciardo profiteerde hier het meeste van en won de race, ondanks als tiende te zijn gestart. Valtteri Bottas werd 2de terwijl hij na de start een lekke band had opgelopen en een hierna zelfs ronde achterstand had gekend.

Het is tricky in Bakoe De eerste wagens zijn de baan op gegaan om hun installatierondjes te rijden voordat ze hun plek op de startgrid opzoeken. Marcus Ericsson mist een bocht in zijn Sauber terwijl ook Kimi Raikkonen bijna de muur in rijdt. Dat scheelde nauwelijks iets voor de Ferrari-coureur. De wind is zo sterk vanmiddag - vlagen kunnen oplopen tot 80km/u - en de baan is al het hele weekend stoffig; dat belooft wat voor de race.

Max Verstappen vanaf de 3de startrij Ook Verstappen kan wel een goed goed weekend gebruiken, maar vooralsnog wil het ook in Bakoe nog niet helemaal vlotten. Na de teleurstellende eerste drie races, crashte de Nederlander vrijdag tijdens de trainingen. Vanaf de 5de startplaats gaat Verstappen proberen in elk geval weer eens het podium te bereiken. Dat zal niet eenvoudig worden met teammaat Daniel Ricciardo - winnaar twee weken geleden in China - voor zich en ook beide Ferrari's en Mercedesen die verslagen zullen moeten worden.

Nog een half uur tot de start De bolide van Max Verstappen wordt nog geprepareerd in de pitbox. Wat gaat vandaag brengen?

Hattrick voor Vettel Sebastian Vettel reed zaterdag naar zijn derde pole position op rij. De Ferrari-coureur en leider in het WK scoorde voor het laatst in 2013 zo’n hattrick; het jaar waarin hij voor het laatst wereldkampioen werd. Voor Ferrari was het zelfs tien jaar geleden dat drie poles op rij werden gescoord. Naast Vettel staat titelrivaal Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur en regerend wereldkampioen won dit jaar nog geen enkele race en heeft niet alleen zijn handen vol aan Vettel, maar ook zeker aan zijn Mercedes die vooralsnog niet meer de dominante auto van de afgelopen jaren is.