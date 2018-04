Haagse burgemeester wil wet tegen ongewenste steun moskeeën

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag wil dat er nieuwe wetgeving komt om niet-gewenste financiële steun uit het buitenland van Nederlandse moskeeën te kunnen aanpakken. Daarvoor pleitte ze zaterdagavond in Nieuwsuur na berichtgeving door dat programma en NRC dat de Haagse moskee As Soennah geld heeft ontvangen van een Koeweitse instelling, die de VS op de terrorismelijst heeft gezet vanwege steun aan Al-Qaeda.

De As Soennah-Moskee ontsloeg een haatimam, maar er wordt intern geen afstand genomen van verwerpelijke ideeën: Deze Haagse moskee predikt tolerantie, maar dat is schijn

Krikke zei in Nieuwsuur dat ze beter wil samenwerken met het Rijk om op te kunnen treden tegen dit soort ongewenste geldstromen zoals nu ook gebeurt via de wet Bibob, die witwassen en belastingontduiking aanpakt. Maar daar heeft ze wel meer instrumenten voor nodig want ze heeft nu “onvoldoende middelen om ertegen in actie te komen”. Ze pleitte onder meer voor een “expertisepunt”.

“Wat ingewikkeld is dat met de informatie die nu naar buiten is gekomen over financiële injecties uit het buitenland, je niet zoveel kan. Want het Rijk zegt dan ‘doe er iets mee’, maar je kan er niets mee want het is geheime informatie. Ik zou graag een wet willen, waarin onze lokale indrukken, de signalen die we opvangen over bijvoorbeeld de komst van buitenlandse predikers, samen worden gevoegd met internationale signalen en informatie van veiligheidsdiensten, zodat de minister een besluit kan nemen om de financiën te bevriezen.”

De burgemeester is niet tegen een algeheel verbod op buitenlandse steun:

“Buitenlandse financiering is als zodanig niet perse problematisch. Dat wordt het pas als met het geld ook boodschappen, standpunten, gedragsregels of wat dan ook meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Het gaat me niet om de islam, het gaat erom dat de ontwrichtende boodschappen, die in onze samenleving terechtkomen, dat we die tegengaan en dat we staan voor onze manier van leven.”

De Haagse As Soennah-Moskee was de afgelopen jaren een belangrijke samenwerkingsparter van de gemeente om de ‘leefbaarheid’ van de Schilderswijk te bevorderen te houden en samen met de politie onrust te helpen tegengaan en kreeg hiervoor sinds 2013 een halve ton subsidie. Naar buiten toe liet de moskee zich van een gematigde kant zien, maar intern blijkt dat er tijdens koranlessen haat gepredikt wordt en dat opgeroepen wordt tot sektarisch geweld.

Verschillende politieke partijen lieten zaterdag weten zich grote zorgen hierover te maken. De PVV heeft een Kamerdebat aangevraagd met premier Rutte. Wilders riep op de moskee te sluiten. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt kondigde Kamervragen aan.