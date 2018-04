FC Twente degradeert na nederlaag tegen Vitesse

FC Twente heeft zondag met 5-0 verloren van Vitesse en daardoor is de club uit Enschede zeker van degradatie uit de Eredivisie. Ajax won met 3-0 van AZ, Feyenoord versloeg Sparta met 3-1 en ADO Den Haag speelde met 3-3 gelijk tegen kampioen PSV.

Twente was in 2010 nog kampioen van Nederland. De laatste keer dat de Enschedeërs degradeerden was 35 jaar geleden. Volgende week speelt Twente de voorlopig laatste wedstrijd in de Eredivisie, thuis tegen NAC Breda.

Tweede plek voor Ajax

Ajax weet zich door de thuiswinst op AZ verzekerd van de tweede plek in de eindklassering. Daardoor mag de club - net als in de afgelopen drie seizoenen - aan de voorronde van de Champions League meedoen.

NAC blijft in Eredivisie

Sparta Rotterdam blijft na het verlies in de Kuip staan op de voorlaatste positie en mag zich opmaken voor de play-offs. Dat geldt ook voor Roda JC (plek zestien), ook al won Roda zondag met 1-4 uit bij VVV-Venlo.

NAC Breda (vijftiende) versloeg zondag sc Heerenveen met 3-0 en ontloopt daardoor de nacompetitie. In de laatste twee competitieduels moest de ploeg van trainer Stijn Vreven nog drie punten binnenslepen om niet afhankelijk te zijn van andere resultaten.

Overige uitslagen: