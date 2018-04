Duterte verbiedt Filippijnen te werken in Koeweit

De Filippijnse president Rodrigo Duterte verbiedt zijn landgenoten te werken in Koeweit. Zondag maakte de president bekend dat het tijdelijke verbod dat hij in februari instelde vanaf nu permanent geldt. Hij reageert hiermee op de ophef die ontstond na klachten van Filippijnse dienstmeisjes die misbruikt worden in het emiraat.

De Filippijnse werkers die al in Koeweit zijn, mogen van Duterte in het land blijven. Mensen die willen terugkeren naar hun thuisland worden bijgestaan door de autoriteiten, zei de president zondag tijdens een persconferentie.

“Het is hun keuze, maar ik adviseer hen voor de betere optie te gaan. Ik wil geen onrust met Koeweit veroorzaken, het enige wat ik wil is dat Filippijnse werkers worden behandeld met de menselijkheid die ze verdienen.”

Moord dienstmeisje leidt tot diplomatieke rel

Het tijdelijke verbod op werken in de Golfstaat werd ingesteld nadat het lichaam van een dienstmeisje, Joana Demafelis, in een vriezer werd aangetroffen. Het lag daar al meer dan een jaar. Haar Libanese werkgever heeft inmiddels bekend dat hij zijn dienstmeisje heeft gewurgd en vermoord.

De moord leidde tot een diplomatieke rel. Nadat Duterte het tijdelijke verbod instelde, zette Koeweit de Filippijnse ambassadeur uit. Ook riep het emiraat zijn eigen gezant terug. De landen waren in gesprek over een mogelijk einde van het verbod toen Duterte zondag plots bekendmaakte het permanent te maken.

Het verhaal van de vermoorde Demafelis staat niet op zichzelf. De afgelopen jaren kwamen meerdere verhalen over misbruik van Filippijnse dienstmeisjes naar buiten. Zo stierf een dienstmeisje nadat ze werd aangevallen door de leeuw die haar baas als huisdier hield. Volgens president Duterte moet de Koeweitse regering meer doen om misbruik tegen te gaan.

260.000 Filippijnen

De Koeweitse autoriteiten hebben nog niet gereageerd op het besluit van Duterte. Verwacht wordt dat het land de voorkeur geeft aan een snelle oplossing. In mei begint de ramadan en veel Koeweitse families maken in deze periode gebruik van Filippijnse dienstmeisjes en koks om hen te verzorgen tijdens het vasten.

Meer dan 260.000 Filippijnen werken in Koeweit, van wie het grootste deel als dienstmeisje. Veel van hen worden in hun thuisland gerekruteerd en reizen af naar het emiraat vanwege het loon, dat soms tienmaal zo hoog is als op de Filippijnen.