Duizenden ontvluchten gevechten noorden Myanmar

Sinds het begin van april zijn volgens de Verenigde Naties ongeveer vierduizend mensen in het noordoosten van Myanmar hun huis ontvlucht. Zij vluchtten voor gevechten tussen de Kachinrebellen en het leger, die eind januari weer hevig zijn opgelaaid.

De Kachin, een etnische groep die voornamelijk uit christenen bestaat, strijden sinds 1961 voor meer autonomie van Myanmar. Zij tekenden een wapenstilstand met het leger in 2011, maar sindsdien zijn er nog geregeld gevechten geweest. Het is een van meerdere conflicten die het overwegend boeddhistische land teisteren sinds het in 1948 onafhankelijk werd van de Britten.

Vorige week sprak Knut Ostby, coördinator van de Verenigde Naties in Myanmar, zijn zorgen uit over de situatie in de Kachin-regio. Hij noemde daarin kinderen en ouderen die zich hebben verstopt in het bos vanwege de gevechten, daardoor onbereikbaar voor humanitaire hulp.

De Kachin zelf spreken van zeker vier burgerdoden in een oproep aan de internationale gemeenschap die zij enkele dagen geleden publiceerden. Hierin schrijven zij slachtoffer te zijn van onder andere mishandeling, verkrachting en gedwongen verhuizing door het leger.

Rohingya

Myanmar kwam de laatste tijd geregeld in het nieuws vanwege het sektarische geweld gericht op de islamitische Rohingya, die onder aanvoer van een extremistische boeddhistische groepering systematisch worden aangevallen en uit dorpen verdreven. Het anti-Rohingya sentiment werd in de afgelopen jaren voornamelijk opgestookt door de monnik en haatprediker Ashin Wirathu.

Honderdduizenden Rohingya zijn naar het naburige Bangladesh gevlucht, waar zij onder veelal erbarmelijke omstandigheden in vluchtelingenkampen wonen. Myanmar ziet de Rohingya als illegale immigranten uit Bangladesh en weigert hen daarom te erkennen als etnische groep in het land.

Aung San Suu Kyi

De leider van Myanmar, Aung San Suu Kyi, die in 1991 de Nobelprijs voor de Vrede ontving, wordt internationaal bekritiseerd omdat zij het geweld tegen de Rohingya niet expliciet veroordeelt en er niet in slaagt de conflicten in haar land een halt toe te roepen.