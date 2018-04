Dit was geen botsing, dit was een kusje

Twee gehavende bolides stonden stil op het circuit. Max Verstappen en Daniel Ricciardo zaten wezenloos achter het stuur, ze deden niets meer. Rondenlang waren de twee coureurs van Red Bull Racing hevig met elkaar de strijd aangegaan. Tot Ricciardo achter op de auto van Verstappen inreed. Of kwam het omdat Verstappen tijdens het remmen van zijn lijn afweek; het was maar net hoe je de crash zag. Eén ding was zeker: na de klap konden de twee teamgenoten niet verder.

Hoe reageerden de bazen van het team?

De televisiecamera zocht naar authentieke reacties in de pitstraat. Een oerschreeuw, een vloek, handen op het hoofd, een sprongetje van ontzetting misschien?

Maar nee, vlakke gezichten staarden naar de rokende auto’s op de monitor. Een man klapte een map met papier dicht en liep doodkalm weg. Of hij bezig was aan zijn zoveelste jaar trouwe dienst bij een familiebedrijf.

Het Formule 1-circus hangt niet graag de vuile was buiten. Bindend advies: toon geen emotie, zeg niets van belang. Wat er ook gebeurd is, doe de hele dag of je neus bloedt.

Verstappen had aanvankelijk een broertje dood aan die mores. Dat maakte hem tot een gewild man; bij de ontvlambare Max viel altijd iets te halen. Na de botsing van zondag was hij – ogenschijnlijk – zo mak als een lammetje.

In het korte interview naderhand zag ik de ingefluisterde instructies op zijn voorhoofd staan: oppervlakkig en correct blijven. En vooral, niet boos worden. Max: „Het maakt niet uit wie er schuld heeft. Je mag als teamgenoten niet crashen.”

De reactie van Ricciardo was al even keurig: „We moeten niet met een beschuldigende vinger gaan wijzen.”

Bij ieder gesprek met de coureurs staan tegenwoordig ‘hulpjes’ die alles opnemen. Ze doen het niet stiekem, nee juist zo openlijk mogelijk, om te imponeren. Waag het niet om een onbedaarlijke vraag te stellen; het politburo van de F1 straft onmiddellijk.

In de idiote race was van alles gebeurd dat naderhand juist om een openlijk potje bekvechten vroeg, of om een bevrijdende lach.

Achter de schermen zullen Verstappen en Ricciardo van het team te horen krijgen dat dit zo echt niet kon. Ze moeten verantwoording afleggen aan het personeel dat de hele week met de afstelling van de auto’s in de weer is. Maar van deze onweersbuien bij Red Bull Racing zullen we niets te zien krijgen.

Het imago van de F1 moet strak en glanzend blijven, net als de neus van een bolide. Komt er een deukje in? Naar de pits, snel vervangen door een nieuwe neus en weer door.

Na de sussende interviews achteraf zou je als kijker bijna gaan twijfelen of er überhaupt iets ernstigs was voorgevallen tussen Ricciardo en Verstappen. Een zware botsing tussen twee teamgenoten? Ach, de auto van Daniel gaf een kusje aan die van Max. Verder was er niets, maar dan ook helemaal niets aan de hand.

Wilfried de Jong is schrijver en programmamaker.