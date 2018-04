De titel was niet eens het doel voor Jong Ajax

Toch nog een kampioensschaal in Amsterdam, dit seizoen. „Dit maakt wel iets goed voor de club, denk ik”, zegt de aanvoerder van Jong Ajax, Leon Bergsma. Hij heeft zojuist de zilveren schaal uit handen van oud-speler van Ajax Dick Schoenaker mogen ontvangen. „Een machtig gevoel, om dat ding voor je spelers omhoog te mogen houden. Eigenlijk niet te beschrijven.”

Geen prijs voor het eerste elftal van Ajax dit jaar; voor het vierde seizoen op rij won de ploeg geen beker of titel. Jong Ajax tekende zaterdagavond een voorzichtig gouden randje om die steeds donker wordende wolk. Op de laatste speeldag van de eerste divisie verzekerde het team van coach Michael Reiziger en zijn assistent Winston Bogarde zich met een zege op MVV van de titel.

Meest scorende ploeg

Het was nog even bibberen voor de toeschouwers op het uitverkochte sportpark De Toekomst, waar ook (een deel van) de harde kern van Ajax zich had verzameld. De doelpunten die dit seizoen zo makkelijk vielen – Jong Ajax was met 89 goals de meest scorende ploeg in de eerste divisie – lieten uitgerekend in de kampioenswedstrijd op zich wachten. MVV kwam zelfs met 0-1 voor. Twee kort op elkaar volgende goals – van de ingevallen Kaj Sierhuis en mede-spits Mateo Cassierra – brachten de ommekeer. Het betekende het eerste kampioenschap van een beloftenteam op het tweede profniveau.

„Deze is voor Nouri”, zegt de 21-jarige Bergsma direct na de wedstrijd. Een seizoen eerder speelde Abdelhak ‘Appie’ Nouri, die bij een trainingskamp in Oostenrijk aan het begin van dit seizoen door een hartstilstand werd getroffen, nog 26 wedstrijden mee bij Jong Ajax in de eerste divisie. Met veel teamgenoten die ook dit jaar vaak tot de selectie behoorden.

Toen werd het team met 76 punten tweede, achter kampioen VVV-Venlo. „Nouri heeft ervoor gezorgd dat er nu zoveel mensen naar onze wedstrijden staan te kijken.” Het is volgens Bergsma normaal geworden dat er op vrijdag, en nu op zaterdagavond, fans op de wedstrijden afkomen. „Hij maakte het voetbal vorig seizoen, speelde zo goed.”

Er is geen dag geweest dit seizoen dat er niet aan Nouri werd gedacht, zegt Bergsma. Trainer Michael Reiziger, die twee seizoenen geleden als assistent van Alex Pastoor met Sparta ook al kampioen werd van de eerste divisie, looft de manier waarop zijn groep met die situatie is omgegaan. „Hoe de jongens dat hebben opgepakt, na die eerste zware weken, is knap. De energie die het team op de trainingen liet zien, dat was goed.”

Jong Ajax-speler Dennis Johnson met MVV-verdediger Alessandro Ciranni. Foto ANP Pro Shots

Gedoe is er geweest, sinds de beloftenelftallen van eredivisieclubs in het seizoen 2013-2014 werden toegevoegd aan de eerste divisie. Naast Jong Ajax speelden ook de tweede teams van PSV, AZ en FC Utrecht dit seizoen in ’s lands tweede competitie. Met als doel, volgens de KNVB: jonge spelers de kans geven zich te ontwikkelen en de kwaliteit van het Nederlands voetbal verbeteren.

‘Competitievervalsing’ vonden tegenstanders. De samenstelling van de teams van de beloften was soms wedstrijd na wedstrijd totaal anders. Of je kans maakte om te winnen, hing compleet af van het team dat je die wedstrijd tegenover je kreeg, vonden de opponenten.

Coach Reiziger deed dit seizoen op 46 verschillende spelers een beroep. Twintig meer dan zijn collega bij nummer twee Fortuna Sittard, dat 26 spelers gebruikte in 38 competitiewedstrijden en negentien meer dan nummer drie NEC (27).

Slechts drie spelers van de selectie van Jong Ajax speelden van die 38 wedstrijden er minimaal dertig mee: de centrale verdedigers Leon Bergsma en Danilho Doekhi, en middenvelder Dani de Wit – allen 33.

Collectief

Toch prijst Reiziger na het behalen van de titel het collectief. „Een groot collectief, dat wel”, erkent Reiziger. „Het collectief van de club, noem ik het. Vergeet ook niet dat er veel spelers bij zitten die maar een wedstrijd hebben gespeeld. De spelers in Jong Ajax hebben nu eenmaal te maken met én afvallers van het eerste én spelers uit de A-jeugd die doorstromen. Dat vergroot alleen maar de concurrentiestrijd.”

Gelet op deze omstandigheden is het bewonderenswaardig te noemen dat Reiziger met zijn team een behoorlijk constant seizoen heeft gespeeld. Vastigheden creëren met wisselende selecties is een uitdaging, zei ook oud-Ajax trainer Peter Bosz vorig jaar, toen hij toenmalig Jong Ajax-trainer Marcel Keizer feliciteerde met de tweede plaats.

De samenwerking tussen Reiziger en assistent Bogarde is de 19-jarige spits Kaj Sierhuis goed bevallen. Zijn invalbeurt – Sierhuis maakte na pas een minuut in het veld te hebben gestaan de 1-1 – betekende de ommekeer in het duel. „Het is een mooi jaar geweest. De trainers zijn daarin heel belangrijk.” Bergsma sluit zich daarbij aan. „Ze zijn zeer complementair aan elkaar. De jarenlange ervaring en het voetbalgogme dat ze daarnaast meenemen is veel waard.”

Promoveren naar de eredivisie mag Jong Ajax niet omdat de KNVB niet toestaat dat er zowel een eerste elftal als een beloftenteam in dezelfde competitie uitkomt. Daardoor keert nummer twee Fortuna Sittard nu terug op het hoogste niveau, na een 1-0 overwinning op Jong PSV zaterdag. Het is voor het eerst in zestien jaar dat Fortuna weer in de eredivisie gaat spelen.

Doorstromen

Voor de groep van Jong Ajax volgend jaar ligt de lat na het behaalde kampioenschap niet per se hoger, zegt Reiziger. „Het doel is niet, ook volgend seizoen niet, om kampioen te worden. Maar je ziet wel dat de jonge elftallen sneller aan het niveau beginnen te wennen. Ook Jong PSV doet inmiddels bovenin mee. ”

Reiziger ziet het liefst dat zijn spelers doorstromen naar het eerste elftal van Ajax. Maar ook daar is geen ruimte voor alle zesenveertig voetballers.