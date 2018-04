De seksshop heeft opheffingsuitverkoop

Cor de Bakker houdt zijn vak goed bij. Als er een nieuwe vibrator op de markt komt, bezoekt hij tot in Duitsland de importeur voor een demonstratie. Je moet de klant kunnen voorlichten, vindt hij. Maar vaak genoeg heeft de bezoeker van zijn seksshop ’m al gekocht, op internet, inclusief Chinese handleiding, en komen ze bij hém vragen hoe-ie werkt. „Nee, dan is het klaar. Dat doe ik niet.”

In juli viert De Bakker nog het vijftigjarig jubileum van seksshop Baly in Schiedam en daarna gaat alles weg. De dvd’s, de dildo’s, de kunstvagina’s. Hij houdt het voor gezien. De Bakker, 73 jaar, gaat met welverdiend pensioen. Hij loopt moeilijk, beknelde zenuw in de rug, en met de zaak is het wel gedaan. „Kom je met je autootje hierheen, de hele dag de lichten aan, zet je 25 euro om. Dat heeft geen zin.”

De Bakker is lang de enige niet. Het aantal seksshops in Nederland is sinds 2005 afgenomen van 276 tot 177, becijferde marktonderzoeksbureau Locatus afgelopen week. Internet heeft de markt overgenomen en alleen eroticawinkels ‘nieuwe stijl’ overleven. Geen dvd’s maar louter speeltjes en gericht op de vrouwelijke klant, niet op de man.

Foto’s Martijn Beekman Foto’s Martijn Beekman

Geen familiezaak

„Pa, zal ik wat eten halen?” Voorin de zaak, met rekken vol dvd’s voor verkoop en verhuur, staat de zoon van De Bakker achter de kassa. Hij is bijgesprongen nu zijn vader zo slecht loopt. „Doe maar een pistoletje”, zegt hij op een bureaustoel in het kantoortje achterin.

Er liggen etiketten, briefpapier, cadeaulint voor de feestdagen. Aan de muur hangt de allereerste inschrijving bij de Kamer van Koophandel, 3 juli 1968, toen het bedrijf nog ‘groothandel in hygiënische artikelen’ heette. En er hangen tekeningen, gemaakt toen zijn kinderen nog klein waren. De Bakker is een echte familieman, maar de zaak overnemen willen zijn kinderen niet.

Autoverkoper is hij van oorsprong. Opel en Renault. Zijn keurig voorkomen, pak met stropdas, dankt hij eraan. De Bakker bracht voor zijn werk eens een auto naar een vrouw in een seksshop, de eigenaresse. Zij was net haar man verloren en ook hij was alleen. Dat was in 1991. Ze kregen een relatie en zo rolde hij erin.

Auto’s of dildo’s verkopen, veel scheelt het niet. „Een goeie verkoper heeft een goed praatje.”

Toptijd waren de jaren 90. Toen zat de zaak nog elders in Schiedam en had-ie zeven man personeel. Voor de verkoop, de verhuur en één voor de cabines. Nette ruimtes met fauteuil, tv, wasbak, handzeep en een luchtverfrisser die automatisch pufte als de deur openging. Geen honden, en niet samen naar binnen, waren de regels. Vijf gulden voor een film van negentig minuten, tien voor honderdtwintig minuten.

Foto’s Martijn Beekman



Schaamte

„Goeie handel”, zegt De Bakker erover. Er kwamen soms wel vijftig klanten per dag. Sommigen zaten er uren, mannen met hoge nood waren na tien minuten weer weg. Ze keken er zware sm, homoseks, plasseks. „Alles wat ze thuis niet durfden kijken.” De zaak had een ingang aan de winkelstraat en een uitgang achter, voor het geval klanten bekenden in de zaak zagen.

De schaamte om naar binnen te lopen hebben de mensen altijd gehad. De Bakker verhuurde om die reden ook gewone films. „Baly Video voor groot en klein”, stond op de gevel. „Kinderen zochten voorin een Donald Duck uit terwijl vader door een slurf ging en uitkwam bij de porno.”

Na 1997 liepen de inkomsten terug. De gemeente wilde in het winkelgebied een andere uitstraling. Seksshop Baly moest verhuizen, raakte zijn vergunning voor de cabines kwijt, en online kijken werd populairder. De Bakker begrijpt het wel. „Mannen gingen porno thuis vanachter hun computer kijken, in een aparte kamer. Als dan je vrouw de deur opent en roept ‘Jaap, de koffie is klaar’ kunnen ze gauw switchen naar het Journaal. Vanachter de videorecorder is dat lastiger. Dan drukken ze snel op ‘stop’ en zitten ze achter een wit scherm.”

En ook voor seksartikelen is de online markt steeds concurrerender. Op de website van seksshop Baly staan daarom geen prijzen, maar: „Geef de prijzen van andere winkels door en wij bieden u een lagere prijs!” Persoonlijk advies, zegt De Bakker, is nog altijd belangrijk. „Je moet een vibrator kunnen voelen, beetpakken.” En ja, dan gaat het óók om vérkopen. „Als iemand binnenkomt voor een vagina en met een kleintje in z’n hand staat, zeg ik wel: „Neem nou déze. Die is veertig euro duurder maar veel zwaarder waardoor die niet verschuift op bed.”