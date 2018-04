Britse minister Amber Rudd stapt op

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Amber Rudd is zondagavond opgestapt naar aanleiding van een schandaal rond langdurig ingezetenen van het Verenigd Koninkrijk die door de regering ten onrechte worden behandeld als illegale immigranten. Dat melden Britse media.

Een woordvoerder van de Britse premier Theresa May heeft zondagavond laten weten dat ze het ontslag van Rudd heeft aanvaard.

Rudd stond onder druk wegens het zogeheten Windrush-schandaal, met betrekking tot een groep mensen die tussen 1948 en 1971 naar Groot-Brittannië zijn gekomen als arbeidskrachten, voornamelijk vanuit het Caraïbisch Gebied, en hun nakomelingen. Leden van deze ‘Windrush-generatie’, die het recht verwierven om zich in het VK te vestigen, kunnen niet bewijzen dat ze de Britse nationaliteit bezitten.

De legale migranten hebben last van nieuwe regels die zijn bedoeld om illegale immigranten aan te pakken. Ze komen niet meer in aanmerking voor huisvesting, banen en gezondheidszorg wegens nieuwe eisen dat huisbazen, werkgevers en artsen de immigratiestatus van kandidaten checken. De Britse krant The Guardian heeft onthuld dat sommigen zijn bedreigd met deportatie.

Het lot van de Windrush-generatie is uitgegroeid tot een schandaal voor de Conservatieve regering van premier May, die zelf zes jaar minister van Binnenlandse Zaken was onder voormalig premier David Cameron. De regering heeft moeite om uit te leggen waarom betrokkenen zijn aangemerkt als illegale immigranten.

Zowel Rudd als May hebben de afgelopen weken hun excuses aangeboden, met de mededeling dat alle immigranten die voor 1973 naar Groot-Brittannië zijn gekomen vanuit landen van het Britse Gemenebest de Britse nationaliteit krijgen, als ze die nog niet hebben.

Rudd lag onder zwaar vuur na de publicatie van een brief aan premier Theresa May waarin ze het ,,ambitieuze maar haalbare” doel stelde om tien procent meer illegale immigranten te deporteren ,,in de komende jaren”. Vorige week had ze juist gezegd dat de regering geen deportatiedoelen hanteerde.

May bood donderdag haar verontschuldigingen aan in een brief aan de betrokkenen. ,,We hebben u in de steek gelaten en dat spijt me diep”, schreef ze. ,,Maar excuses zijn niet voldoende. We moeten deze misstand dringend rechtzetten.”