Oprichter Burning Man Larry Harvey overleden

Larry Harvey, de 70-jarige oprichter van het festival Burning Man, is zaterdag overleden, heeft de organisatie bekendgemaakt. Begin april kreeg Harvey een zware hersenbloeding, sindsdien lag hij in het ziekenhuis. In de verklaring schrijft zijn collega Marian Goodell dat Harvey een “buitengewone geest” was.

“Burning Man is vandaag een grote leider en een inspirerende geest verloren. En ik ben een lieve vriend verloren met wie ik 22 jaar heb samengewerkt. We zullen zijn verlies jarenlang voelen, maar vanwege de krachtige geest die hij is, zullen we nooit echt zonder hem zijn.”

In de fictieve stad Black Rock City wordt ieder jaar een alternatieve samenleving gebouwd. Bekijk hier hoe dat eruit ziet.

‘Houten man in de fik’

Harvey richtte in 1986 het festival Burning Man op. Wat begon met een spontaan idee - hij zou op een willekeurig moment hebben voorgesteld “een houten man in de fik te steken” - ontwikkelde zich tot een wereldberoemd festival waar jaarlijks 70.000 mensen op af komen. Het festival vindt plaats in de Black Rock-woestijn in Nevada en duurt zeven dagen. Na deze week wordt een enorme, houten pop in brand gestoken.

Sinds 2013 is Burning Man een non-profit organisatie, Harvey was voorzitter van het bestuur en hield zich voornamelijk bezig met de filosofie achter zijn festival. Hij noemde zichzelf Chief Philosophical Officer en schreef essays, onder meer over de doelstellingen van het festival. Volgens Harvey is Burning Man een plek voor “radicale inclusie van iedere vreemdeling”, “radicale zelfexpressie” en respect voor het milieu.

Het budget voor het festival ligt tegenwoordig op dertig miljoen dollar, ook kaarten voor het festival kosten honderden dollars.