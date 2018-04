Zimbabwe legaliseert teelt medicinale wiet

Zimbabwe heeft als tweede Afrikaanse land de grootschalige teelt van wiet voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden gelegaliseerd. Inwoners van het land kunnen nu een licentie aanvragen die elke vijf jaar moet worden vernieuwd, melden verschillende buitenlandse persbureaus zaterdag.

Voorheen was marihuana in het land slechts in kleine hoeveelheden toegestaan voor medicinaal gebruik. In Zimbabwe wordt traditioneel gedacht dat wiet helpt tegen onder meer epilepsie en astma, maar ook dat het nuttigen ervan het haar laat groeien. Naast de teelt geeft de licentie die vanaf zaterdag kan worden aangevraagd Zimbabwanen ook toestemming voor het bezit, transport en de verkoop van cannabis. Dit geldt ook voor cannabisolie.

Recreatief gebruik blijft illegaal

Recreatief gebruik blijft illegaal in het land. Tot zaterdag was alle gebruik, teelt en bezit van wiet verboden. Overtreders riskeerden gevangenisstraffen tot twaalf jaar.

Het ruim zestien miljoen inwoners tellende Zimbabwe is het tweede Afrikaanse land dat wietteelt voor medicinaal gebruik legaliseert. Het kleine Lesotho, met 1,9 miljoen inwoners, ging ze vorig jaar voor.

Op meerdere plekken in de wereld speelt momenteel de discussie over het legaliseren van wietteelt, al dan niet voor medicinaal gebruik. Uruguay was in 2013 het eerste land dat de productie, verkoop en consumptie van marihuana legaliseerde. Verschillende Amerikaanse staten zoals Colorado voerden in de jaren erna soortgelijke wetgeving door.