Voormalig wielrenner Westra geeft dopinggebruik toe

Ex-wielrenner Lieuwe Westra heeft bekend dat hij tijdens zijn loopbaan doping heeft gebruikt. Hij nam cortisonen, hormonen die een renner minder de pijn van zware inspanningen laten voelen. Westra geeft het dopinggebruik toe in een boek over hem dat deze week uitkomt, en waarvan de Leeuwarder Courant zaterdag een voorpublicatie afdrukte.

De vorig jaar gestopte Westra (35) kwam naar eigen zeggen weg met zijn dopinggebruik doordat hij een medisch attest had voor de cortisonen. “Volgens het rennersboekje liep ik al jaren rond met knieproblemen. Zo kon ik op belangrijke piekmomenten in het seizoen met een kuur cortison beginnen”, zegt de Fries.

Het misbruiken van doktersverklaringen om met verboden middelen wedstrijden te fietsen, was volgens Westra gemeengoed:

“Ik had binnen een paar maanden in de gaten dat renners klooiden met cortison. Er werd stiekem over gesproken. Je voelde na zo’n injectie geen pijn, je kon dieper gaan en de euforie werd meester van je lichaam. Elke renner van naam zorgde voor een medisch attest voor klassiekers en andere grote wedstrijden.”

‘Wat niet weet, wat niet deert’

De ploegleiding van Astana, waar Westra van 2014 tot en met 2016 reed, deed volgens hem alsof ze niet afwist van het cortisonengebruik. “Wij moesten presteren en het maakte hen niet uit, zolang we maar niet gepakt werden. Wat niet weet, wat niet deert”, aldus Westra.

Begin vorig jaar nam Westra plotseling afscheid van het profwielrennen. NRC schreef toen dit stuk: Het afscheid van Lieuwe Westra komt even verrassend als zijn opkomst

Ook bij wielerploeg Team Sky was sprake van misleiding met medische attesten, concludeerde een onderzoekscommissie van het Britse parlement vorige maand. De ploeg liet Bradley Wiggins in 2012, tijdens de Tour de France die hij won, rondrijden met een hormoon dat net als cortisonen de pijngrens verhoogt. Dat “diende geen medische noodzaak, maar was bedoeld om Wiggins’ vermogen te verbeteren”, aldus de parlementariërs.

Westra werd als wielrenner twee keer Nederlands kampioen tijdrijden. Ook won hij ritten in Parijs-Nice en het Criterium du Dauphiné. Hij is de tweede Nederlandse oud-renner die deze week dopinggebruik toegeeft. Dinsdag bekende Karsten Kroon in het AD dat hij verboden prestatiebevorderende middelen had genomen, zonder daarbij te zeggen welke. Eerder speelden onder anderen Thomas Dekker, Michael Boogerd, Gert-Jan Theunisse en Steven Rooks open kaart over hun dopingverleden.