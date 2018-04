Tientallen doden in Mali na vermoedelijk jihadistische aanvallen

In Mali zijn bij aanvallen op twee dorpen donderdag en vrijdag zeker veertig doden gevallen. De aanvallen werden vermoedelijk uitgevoerd door jihadistische groeperingen, zei de gouverneur van de woestijnrijke Menakaregio zaterdag tegen persbureau Reuters.

Onder de doden bevinden zich voornamelijk jonge mannen die aangesloten waren bij de MSA, een Toeareg-militie die tegen extremistische groeperingen in het gebied strijdt. Volgens de gouverneur zijn de offensieven op de afgelegen dorpen uitgevoerd om een etnisch conflict aan te wakkeren tussen de nomadische Toeareg- en Fulanistammen in Menaka.

Grote bedreiging

Jihadistische groeperingen vormen een grote bedreiging voor de Sahel-regio. Een met Islamitische Staat sympathiserende beweging, waar voornamelijk Fulani bij aangesloten zijn, is er actief.

Mali (14,9 miljoen inwoners) gold lange tijd als baken van democratische stabiliteit in het roerige West-Afrika, tot in 2012 Toeareg in opstand kwamen. Uit onvrede over de aanpak van de opstand zetten militairen president Amadou Touré in maart 2012 af en gleed het land af in chaos. In het kielzog van de Toeareg-rebellie rukten moslimextremistische groeperingen uit Noord-Afrika op naar het zuiden. Franse militairen brachten hun opstand tot stand.

Nederland neemt sinds april 2014 deel aan de VN-missie Minusma in Mali, die in 2013 van start ging. Het gaat om ongeveer 300 militairen. Het operationeel hoofdkwartier ligt in Gao.