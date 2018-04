‘Politie en OM moeten scherpe keuzes maken nu extra budget NFI op is’

Het Openbaar Ministerie (OM) en de politie zullen scherper moeten kiezen wat ze onderzocht willen hebben door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Dat schrijft minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Kamer. Het extra budget van 3 miljoen euro dat het NFI sinds vorig jaar kreeg om te besteden aan de uitbesteding van onderzoek zal in mei al op zijn. OM en politie zullen hierdoor scherper moeten “prioriteren bij het insturen van sporen voor forensisch onderzoek”, schrijft de minister in de brief.

In De Telegraaf waarschuwt het OM zaterdag dat veel DNA-onderzoek niet uitgevoerd zal kunnen worden, waardoor het moeilijker zal zijn om een zaak rond te krijgen.

De snelle uitputting van de middelen komt volgens de minister omdat er steeds meer vraag is naar forensisch onderzoek en omdat het onderzoek ook steeds complexer en duurder wordt. Het opleiden van forensische deskundigen duurt hierdoor ook langer. Sinds 2017 kreeg het NFI onder de noemer ‘One Stop Shop’ (OSS) 3 miljoen extra bovenop het jaarlijkse budget van 66 miljoen, voor de aankoop van forensische dienstverlening. Het Instituut had vorig jaar bijvoorbeeld moeite om de toevloed van het aantal drugstesten te verwerken.

In 2017 nam de directeur van het NFI ontslag nadat uit een onderzoek bleek dat de interne organisatie niet op orde was. De bedrijfscultuur zou onveilig zijn en bezuinigingen uit de jaren ervoor leidden tot een hoge werkdruk.