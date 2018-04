Kassakoopje? Ik kijk wel uit

Lang geleden meende ik de slag van mijn leven te hebben geslagen door een dure merkzonnebril aan te schaffen in een truckerscafé. Voor een zeer scherpe prijs. Drie dagen later viel er een glas uit. Op naar de opticien die mij fijntjes wees op de schrijfwijze van het logo: Ray Bon. De fles parfum, die ik in dezelfde koop voor mijn toenmalige verkering had aangeschaft, onthulde ook kleine lettertjes. Boven Chanel 5 stond nauwelijks leesbaar ‘type’ gekrabbeld.

Het korstje van deze herinnering werd onlangs opengekrabd door een berichtje in de Engelse pers. Het betrof een Franse rechtszaak, aangespannen door een van de kostbaarste rode wijnen ter wereld. Pomerol-icoon Petrus meldde inbreuk op zijn merkrecht, omdat een goedkope bordeauxblend zichzelf Petrus Lambertini had gedoopt, met daaronder ‘N° 2’. Volgens ‘de enige echte’ zou de consument kunnen denken dat het hier Petrus’ tweede label betrof, waarvoor druiven worden gebruikt die nog niet goed genoeg zijn voor de premiumversie. Tot verbijstering vonniste de rechter echter ten faveure van het kassakoopje.

Het zal koren op de molen zijn van de firma’s die hier in kranten en online hun wijnwaar aanprijzen. „Dezelfde druivensoorten als in top Bordeaux.” „Grand cru voor een spotprijs!” Ook dat laatste klinkt geweldig, maar het is slechts weinigen bekend dat dit de een na laagste classificatie in St.-Emilion is. Er bestaat een begrip voor deze vorm van meeliften op grote merken en hun reputatie: parasitic marketing. Persoonlijk krijg ik er een wat vieze smaak van in de mond. Bij dergelijke wijnen is dat veelal ook niet verbazingwekkend. Snel dus maar een Les Quatre Fils Aymon opengetrokken, een pinot noir-gamay uit Bourgogne die zich niet hoeft uit te geven voor een ander. Eentje overigens ook, die niet elders te koop is voor 15,49 euro en nu slechts één dag 7,75 euro kost. Wie nu in een keer dat bedrag aftikt, heeft daar straks geen spijt van.