Kamer is bezorgd over financiering omstreden Haagse moskee

Verschillende partijen in de Tweede Kamer maken zich zorgen over de Haagse As Soennah-Moskee, die de afgelopen jaren financiering zou hebben gekregen van een omstreden Koeweitse instelling. De moskee zou naar buiten toe een gematigd gezicht laten zien, maar intern en tijdens Koranlessen een heel andere, veel extremistischer toon aanslaan. Uit lesmateriaal en video’s van diverse preken blijkt dat er onder andere wordt opgeroepen tot sektarisch geweld.

De As Soennah-Moskee ontsloeg een haatimam, maar er wordt intern geen afstand genomen van verwerpelijke ideeën: Deze Haagse moskee predikt tolerantie, maar dat is schijn

Uit berichtgeving in NRC en Nieuwsuur is deze week gebleken dat tientallen moskeeën in Nederland financieel gesteund worden door Koeweit en Saoedi-Arabië. Daaronder bevinden zich onder meer een moskee in Dordrecht en de Haagse As Soennah-Moskee. De inlichtingendienst AIVD waarschuwde de gemeente Den Haag vorig jaar al dat de moskee een eerder aangekocht pand, waarin ze een islamschool wil starten, aangekocht heeft met hulp van de Koeweitse liefdadigheidsinstelling Revival of Islamic Heritage Society (RIHS). Deze investeerder is door de VS op de terrorismelijst geplaatst wegens steun aan Al-Qaeda.

Op de site van As Sounnah is ook geen jaarverslag te vinden (met oa inkomsten en uitgaven). Dat is wel verplicht voor een ANBI (nav motie-Omtzigt/Van Vliet).

Dus waarom heeft deze stichting de status van goed doel?

Nadere kamervragen over financiering en ANBI volgen

Dus waarom heeft deze stichting de status van goed doel?

'De Koeweitse instelling financiert dus zowel de As Soennah-moskee als jihadistische groepen in Syrië'. Wederom bevestiging noodzaak financiering uit Golfstaten van moskeeën te stoppen en nu ook echt actie te ondernemen als overheid.

Van Aartsen: moskee levert positieve bijdrage

Voormalig burgemeester van Den Haag Jozias van Aartsen, nu waarnemend burgemeester in Amsterdam, blijft volhouden dat de moskee, die onder zijn burgemeesterschap een halve ton subsidie ontving als samenwerkingspartner, een “positieve bijdrage” levert aan Nederland. Tegen Omroep West zegt burgemeester Pauline Krikke de berichten echter “zorgwekkend” en “ernstig” te vinden. Het probleem is volgens haar dat gemeenten organisaties niet kunnen dwingen om openbaar te maken door wie ze gefinancierd worden. In Nieuwsuur vanavond zal Krikke uitgebreid op de kwestie ingaan.

Maar uit antwoorden op vragen van CDA-Kamerlid Omtzigt begin dit jaar blijkt dat instellingen die de ANBI-status hebben van een goed doel wel degelijk een publicatieplicht hebben. Alleen valt daar niet altijd uit op te maken, of er sprake is van buitenlandse financiering en ook wordt er weinig op gecontroleerd, zo is op te maken uit de antwoorden.