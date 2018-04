Hoe zes vrijwilligers een jaar leven alsof ze op Mars zijn

33 stappen. Zo groot is het koepelvormige verblijf waar Andrzej, Christiane, Cyprien, Carmel, Shey, en Tristan een jaar lang afgesloten zaten van de rest van de wereld. De zes vrijwilligers woonden in het kader van een NASA-onderzoeksprogramma van de zomer 2015 tot de zomer van 2016 op Hawaï. De vorige week uitgekomen podcast The Habitat volgde de zes vrijwilligers tijdens dat jaar.

Voor het Hawaii Space Exploration Analog and Simulation-programma (HI-SEAS) leeft een stel wetenschappers samen in dezelfde geïsoleerde omstandigheden zoals op Mars. De zes wetenschappers in The Habitat, die allemaal als kind al ervan droomden astronaut te worden, is de vierde groep die aan het experiment deelneemt. Voor de podcast is aan de deelnemers een recorder meegegeven om een dagboek bij te houden. Daarmee is The Habitat een soort reality-podcast geworden.

Een aantal van de wetenschappers die meededen aan het vierde NASA-onderzoeksprogramma HI-SEAS. Foto University of Hawaii News Team.

De bewoners van de koepel ontwikkelen al snel een soort routine: woensdag is spelletjesdag, donderdag is fotodag, zaterdag staat er dansen op het programma en zondag: ontbijten met tortilla’s. Wie de film The Martian (2015) heeft gezien, waarin een astronaut per ongeluk achterblijft op Mars en het in zijn eentje moet zien te rooien, zal tijdens het luisteren ongetwijfeld soms daaraan denken, of aan een van de andere Hollywoodfilms over de ruimte.

Het project Mars One dat een kolonie op de planeet wil stichten, is vooralsnog vertraagd, toch is het goed alsvast na te denken over de gevolgen van permanente bewoning: Welke wetten gelden er op Mars als de mensheid er komt?

In de zeven afleveringen valt te horen hoe de deelnemers omgaan met de fysieke uitdagingen als plassen in de ruimte, de dagelijkse beslommeringen als het hydrateren van gedroogd voedsel, de 24 minuten vertraging waarmee internet en e-mail werken als er een aanslag is in je geboortestad en natuurlijk de onvermijdelijk optredende sociale spanningen. Kappen nou met die didgeridoo!

Luister hier alle zeven afleveringen van The Habitat of via Spotify.