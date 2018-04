‘Grootste kinderoffer ooit’ ontdekt in Peru

Archeologen hebben in Peru de overblijfselen gevonden van 140 geofferde kinderen. Het gaat mogelijk om het grootste kinderoffer dat ooit gevonden is, meldt National Geographic. De kinderen zijn tussen 1400 en 1450 gedood en hoorden bij het Chimú-volk, een voorloper van de Inca-beschaving.

De onderzoekers vermoeden dat de kinderen, die tussen de vijf en veertien jaar oud waren, allemaal tijdens één groot offerritueel om het leven zijn gebracht. Sporen op de skeletten wijzen erop dat ze werden gedood door hun hart eruit te snijden. Daarna werden ze begraven in een zandduin dat uitkeek op de Stille Oceaan. De plek ligt tegenwoordig vlak bij de kuststad Trujillo, in het noorden van Peru.

Het grootste kinderoffer dat tot dusver bekend was, vond plaats in een grote tempel in de Azteekste hoofdstad Tenochtitlán, het huidige Mexico-Stad. Daar werden in één keer 42 kinderen gedood. Zuid- en Midden-Amerikaanse beschavingen brachten in het tijdperk voor de aankomst van Columbus vaker mensenoffers, maar daarbij ging het overwegend om volwassenen.

‘Kinderen het meest waardevol’

Het staat niet vast waarom de kinderen zijn geofferd. Het onderzoeksteam vermoedt echter dat de offers te maken kunnen hebben met weerfenomeen El Niño. Toen dat telkens voor verwoestingen zorgde, hebben de Chimú hun hoop mogelijk gevestigd op het offeren van hun kinderen. In National Geographic legt antropoloog Haagen Klaus uit:

“Mensen offeren dat wat voor hen het meest waardevol is. Het kan zijn dat ze merkten dat volwassen mensenoffers geen effect hadden. Toen het weer begon te regenen, zagen ze wellicht de noodzaak voor een nieuwe vorm van offergave.”

Bij de vindplaats van de kinderen troffen de archeologen ook de resten van tweehonderd lama’s aan. Die zijn vermoedelijk als onderdeel van dezelfde ceremonie geofferd. Dat deden de Chimú volgens de onderzoekers omdat lama’s hun enige lastdieren waren, waardoor ze een heel belangrijk deel van de economie vormden.