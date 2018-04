Fortuna Sittard na zestien jaar terug in eredivsie

Voor het eerst sinds zestien jaar speelt Fortuna Sittard komend seizoen weer in de eredivisie. De Limburgse ploeg won zaterdagavond in het eigen stadion met 1-0 van Jong PSV, waardoor het vier punten voor wist te blijven op nummer drie NEC.

De Nijmegenaren speelden 3-3 gelijk uit tegen FC Dordrecht. Hoewel de Limburgers promoveren zijn ze niet als eerste geëindigd in de eerste divisie. Jong Ajax, dat niet naar de eredivisie kan doorstromen, is kampioen geworden in de competitie door een winst met 2-1 op MVV. Het eindigde met een punt boven Fortuna.

Het enige doelpunt bij Fortuna werd in de beginfase van de eerste helft gemaakt door aanvaller Finn Stokkers. De promotie van Fortuna kwam na die vroege goal niet meer in gevaar.

Titel

Gedurende de avond leek zelfs de titel nog even in zicht voor de Limburgers. Jong Ajax kwam tegen MVV op 0-1 achterstand, maar binnen drie minuten wisten Kaj Sierhuis en Mateo Cassierra de score om te buigen. NEC moet nu via de play-offs promotie zien af te dwingen.

Met Roda JC en VVV Venlo spelen momenteel twee andere clubs in de eredivisie. Roda JC kan nog degraderen dit seizoen.