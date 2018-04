Concurrentie

Woensdagavond in de Blauwnet-trein van Keolis op weg van Zwolle naar Enschede. Bij Wierden stokt de rit, na een kwartier rijden we weer maar de conducteur roept om dat de trein niet verder zal gaan dan Hengelo „wegens een defecte NS-trein op het spoor eerder vanavond”. In Hengelo dus overgestapt op een vertraagde NS-Intercity naar Enschede. Als we Enschede binnenrijden roept de conductrice de eindhalte om, met verontschuldigingen voor de vertraging „veroorzaakt door een kapotte trein van Keolis”.

Een Ikje is een ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. ik@nrc.nl