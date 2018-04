Brons voor judoka’s Savelkouls en Grol op het EK

Op het EK in Tel Aviv hebben judoka’s Tessie Savelkouls (+78 kilogram) en Henk Grol (+100 kg) zaterdagmiddag beiden de bronzen medaille gewonnen. Savelkouls versloeg de Kroatische Ivana Marinic. Grol kreeg brons nadat zijn Georgische tegenstander Goeram Toesjisjvili zijn derde straf kreeg.

Het was Grols (33) eerste optreden in de klassen boven de 100 kilo. In de kwartfinale verspeelde hij een voorsprong op de Tsjech Lukas Krpalek, de olympisch kampioen in de klasse tot 100 kilo. In zijn eerste optreden in de herkansing nam Grol, drievoudig Europees kampioen in de klasse tot 100 kilo, de Poolse Maciej Sarniacki in de houdgreep.

Voor Savelkouls was het de eerste medaille op een groot toernooi. Roy Meyer (+100 kg) verloor in Tel Aviv zijn beslissende gevecht om brons van de Oostenrijker Stephan Hegyi. In de klasse tot 70 kilo won Kim Polling vrijdag goud.

Met de drie medailles heeft Nederland de doelstellingen voor dit EK gehaald. Maarten Arens, de bondscoach van de nationale judoploeg, hoopte vooraf dat Nederland minimaal drie keer zou plaatsnemen op het erepodium.