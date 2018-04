Belgische verpleger vast voor 21 verdachte sterfgevallen

In het Belgische Namen is een verpleger opgepakt die in verband wordt gebracht met 21 verdachte stergevallen. De man is al in september gearresteerd, maar het verhaal kwam zaterdag pas naar buiten toen lokale media erover berichtten. De verpleger wordt verdacht van doodslag en vergiftiging.

De zaak kwam afgelopen zomer aan het rollen toen de familie van een van de overleden personen een klacht indiende. Een bron bij het onderzoek zegt tegen de lokale krant Sudpresse dat de persoon, die daarvoor in prima conditie verkeerde, overleed door een ongebruikelijke hoeveelheid insuline in het bloed. De verdenking is dat de verpleger de insuline toediende met een injectie.

De man, een veertiger, werkte in een verpleeghuis in Meux, dat ten noorden van Namen ligt. Momenteel wordt onderzocht of de verpleger in verband kan worden gebracht met zeker twintig andere verdachte sterfgevallen die in het verpleeghuis plaatsvonden.

Tegen Sudpresse zegt de openbaar aanklager van Namen dat de man de aantijgingen ontkent. Hij zit sinds september in voorlopige hechtenis.