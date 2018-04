Belgische kernreactor eerder deze week stilgelegd vanwege lek

Een van de reactoren van de Belgische kerncentrale Doel is eerder deze week stilgelegd vanwege een lek in het nucleaire gedeelte. De Belgische energiemaatschappij Engie Electrabel, de uitbater van de centrale, bevestigde dat zaterdag tegenover de Vlaamse nieuwszender TV Oost.

Reactor Doel 1 werd maandag onverwachts uitgeschakeld. Toen was de verklaring nog dat het om onderhoudswerkzaamheden ging. Tegen TV Oost zegt een woordvoerder van energiemaatschappij dat de lekkage geen gevaar heeft gevormd voor de omwonenden. Het lek is gevonden in een reserveleiding die koelwater naar de reactor toevoert. Dit koelcircuit moet een oververhitting voorkomen van de kernreactor, die op zo’n twee kilometer afstand van Nederland ligt.

“Het is de eerste keer dat dit gebeurt met dat type leiding”, zegt de woordvoerder van Engie Eletrabel tegen TV Oost. “We zitten nog heel ver binnen de limieten die een automatische stop van de reactor zou veroorzaken. Dus op zich is er geen enkele impact op de veiligheid.”

Herstelwerkzaamheden

Doel 1, de oudste van de reactoren van de centrale die in 1975 openging, zou vanaf 29 mei tot 1 oktober worden stilgelegd wegens herstelwerkzaamheden. Door het ontdekte lek is de reactor nu al uit werking getreden. De reparatie van de waterleiding verloopt moeizaam. De radioactieve straling in het deel van de centrale waar de lek zich bevindt, is erg groot.

Er bestaan al lang zorgen over de veiligheid bij kerncentrale Doel, zowel vanuit de Nederlandse politiek als vanuit omwonenden. De reactoren van Doel werden eerder al eens gesloten vanwege onder andere een waterlek bij Doel 2. Voormalig minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu, VVD) verzocht België in 2016 zijn twee kerncentrales, naast die in Doel staat er ook een in Tihange, tijdelijk te sluiten. Ook burgemeesters in West-Brabant pleitten daarvoor. Een rapport van Engie Electrabel had uitgewezen dat de kans op een kernsmelting bij een brand groot is. De Belgische overheid legde de verzoeken naast zich neer. In 2015 besloot ze dat de centrale nog tien jaar open blijft, omdat er anders elektriciteitstekorten zouden kunnen ontstaan.

Aanvullende veiligheidsgaranties

Het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA) zei vorig jaar na een uitgebreide inspectie dat het aanvullende veiligheidsgaranties wil van de directie van de kerncentrale in Beveren. Het IAEA vindt dat alle structuren en componenten van centrale Doel gecontroleerd moeten worden op veroudering. Engie Electrabel zei daarop dat het de aanbevelingen gaat uitvoeren.

De energiemaatschappij was zaterdag niet bereikbaar voor commentaar.