Vierde EK-titel voor judoka Kim Polling

De judoka Kim Polling heeft vrijdag in Tel Aviv voor de vierde keer de Europese titel veroverd in de klasse tot zeventig kilogram. De 27-jarige Polling versloeg Sally Conway uit Schotland met de golden score. Ze scoorde een ippon door Conway op haar rug te gooien.

In 2013, 2014 en 2015 werd ze ook Europees kampioen, in 2016 raakte ze haar titel kwijt. Vorig jaar ontbrak ze vanwege een elleboogblessure en werd Sanne van Dijke in Warschau Europees kampioen. “Ik heb nog nooit zo hard moeten werken voor een Europese titel”, zei Polling achteraf tegen de NOS.

‘Ik heb mijn dag niet’

Vrijdag won Polling van Van Dijke in de kwartfinale, met een ippon na een houdgreep. Dat duel duurde slechts 51 seconden. Van Dijke moest uiteindelijk genoegen nemen met de zevende plek, omdat ze in de herkansing tegen Michaela Polleres uit Oostenrijk het onderspit delfde. Tegen de NOS zei Van Dijke met tranen in haar ogen: “Ik laat me gewoon helemaal inpakken, doe er nog net geen strik om heen. [...] Ik heb gewoon totaal mijn dag niet, ik weet niet waar het vandaan komt.”

Polling begon haar EK met een overwinning op Jovana Pekovic uit Montenegro. In de halve finale versloeg ze Gemma Howell uit het Verenigd Koninkrijk, net als in de finale maakte ze een ippon als golden score.

Veel Nederlanders uitgeschakeld

Donderdag, op de eerste dag van het toernooi, moesten de Nederlandse lichtgewichten Tornike Tsjakadoea (-60 kilogram), Margriet Bergstra (-57), Amber Gersjes (-48) en Sanne Verhagen (-57) met lege handen naar huis. Vrijdag werden ook Sanne Vermeer en Juul Franssen uitgeschakeld in de klasse tot 63 kilogram.

Judoka Frank de Wit werd vrijdag in de achtste finale in de klasse tot 81 kilogram uitgeschakeld door de Belg Sami Chouchi. Sam van ’t Westende (-73) verloor al in zijn eerste partij op ippon van de Moldaviër Iulian Peaticovschi.

Vorige week zei bondscoach Maarten Arens dat het toernooi in Israël geslaagd is als de Nederlandse ploeg drie medailles wint. Het EK duurt tot en met zaterdag.